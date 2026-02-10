İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde öğrenci servislerine zam kararı alındı. Yeni tarifede servis ücretlerine yüzde 5 artış yapılırken, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturuldu. İşte İzmir'de kilometreye göre zamlı servis ücretleri...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini güncelledi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.

RESMİ EĞİTİM KURUMLARI SERVİS ÜCRETLERİ

Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri şöyle:

0-3 kilometre için 2 bin 900 TL

0-6 kilometre için 3 bin 544 TL

0-10 kilometre için 3 bin 793 TL

0-15 kilometre için 4 bin 489 TL

0-20 kilometre için 5 bin 388 TL

0-25 kilometre için 5 bin 991 TL

0-30 kilometre için 6 bin 601 TL

0-35 kilometre için 6 bin 916 TL

0-40 kilometre için 7 bin 336 TL

İzmirde öğrenci servislerine zam! İşte kilometreye göre ödenecek ücretler

OKUL ÖNCESİ VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SERVİS ÜCRETLERİ

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için zamlı servis ücretleri şöyle:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL

0-6 kilometre 3 bin 728 TL

0-10 kilometre 4 bin 476 Tl

0-15 kilometre 5 bin 388 TL

0-20 kilometre 5 bin 991 TL

0-25 kilometre 6 bin 563 TL

0-30 kilometre 6 bin 884 TL

0-35 kilometre 7 bin 311 TL

0-40 kilometre 7 bin 836 TL

SİSTEM VELİLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi, servis ücretlerini web üzerinden hesaplama imkânı sunarak velilere büyük kolaylık sağladı. 2025 yılında kullanıma açılan https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresi üzerinden, öğrencinin konumu, okul ve mesafeye göre ücret görülebiliyor. Hesaplamalar, meclis kararıyla alınan güncel ücret tarifesi üzerinden yapılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası