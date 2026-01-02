İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklarda 2026 yılıyla birlikte saatlik ve abonelik ücretlerine yüksek oranlı zam yapıldı. Açık alanlarda 0-12 saatlik park ücreti yüzde 185 artışla 70 TL'den 200 TL’ye çıkarken, kısa süreli park ücretleri 150 TL’ye, aylık abonelik bedelleri ise merkezi bölgelerde 3 bin liraya kadar yükseldi. Zamlar sonrası sürücüler, artan otopark maliyetlerinin bütçelerini zorladığını belirterek fiyatların düşürülmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklarda 2026 yılı ile birlikte saatlik ve abonelik ücretlerine zam geldi.

KISA SÜRELİ PARK 80 LİRADAN 150 LİRAYA ÇIKTI

Açık alan otoparklarında daha önce 70 TL olan 0-12 saat park ücreti, yeni tarife ile birlikte 200 TL'ye yükseldi. Bu artış, yaklaşık yüzde 185'lik bir zam oranına tekabül ediyor. Şehrin en yoğun bölgelerindeki bazı otoparklarda ise kısa süreli park (0-2 saat) ücretleri 80 TL ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla açılış yapıyor.

Otoparkın bulunduğu konuma ve yoğunluğuna göre değişen saatlik ücretler, en düşük 50 liradan başlarken, şehrin en işlek noktalarında ve uzun süreli beklemelerde bu rakam 360 lirayı buluyor.

850 LİRADAN 3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Araç sahiplerinin sıkça tercih ettiği aylık abonelik ücretleri de zamdan etkilendi. Özellikle merkezi konumlardaki otoparklarda daha önce 850 lira civarında olan aylık abonelik bedeli, yeni zamla birlikte 3 bin liraya yükseldi. Otoparkın yerine göre değişen aylık abonelik fiyatları en düşük 3 bin liradan başlarken, yol kenarı otoparklarında ve özel alanlarda bu rakam 4 bin lira ile 10 bin lira seviyelerine kadar çıkabiliyor.

İzmirde otoparklara rekor zam! Kısa süreli park bile cep yakıyor

İZELMAN otopark tarifelerinde yüzde 185’lik artış sonrası 0-12 saatlik ücretin 200 TL’ye yükselmesini değerlendiren İzmirli sürücüler, otopark maliyetlerinin bütçelerini zorladığını belirterek fiyatların daha dengeli bir seviyeye çekilmesini talep etti.

