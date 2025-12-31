Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı için ilana çıktı. OGM'ye 22 geçici, 4 daimi olmak üzere toplamda 26 işçi alınacak. İşte kadrolar...

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alımı yapılacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ankara kulislerinde emekli zammı! Masada yepyeni bir rakam var

GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARI

Genel Müdürlüğün ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3, motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere 22 geçici işçi alımı yapılacak.

DAİMİ İŞÇİ KADROLARI

Ayrıca, OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda 1 olmak üzere 4 daimi işçi istihdam edilecek.

Açık iş ilanları bugünden itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası