Kadrolar belli oldu! Orman Genel Müdürlüğü personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı için ilana çıktı. OGM'ye 22 geçici, 4 daimi olmak üzere toplamda 26 işçi alınacak. İşte kadrolar...
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 22 geçici, 4 daimi olmak üzere 26 işçi alımı yapılacak.
Ankara kulislerinde emekli zammı! Masada yepyeni bir rakam var
GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARI
Genel Müdürlüğün ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3, motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere 22 geçici işçi alımı yapılacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zam oranı belli oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
DAİMİ İŞÇİ KADROLARI
Ayrıca, OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda 1 olmak üzere 4 daimi işçi istihdam edilecek.
Açık iş ilanları bugünden itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.