Hatay'da mandalinanın fiyatı tarlada 2 liraya kadar geriledi. Satış fiyatı toplama maliyetini karşılamadığı için üretici tarafından çürümeye terk edilen mandalinayı Hatay Büyükşehir Belediyesi satın aldı. 320 ton mandalina, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor. Dalları kırılırcasına bereketli olan mandalina da fiyat tarlada 2 liraya kadar düştü. Satış fiyatının, toplama maliyetini karşılamaması üzerine yerel üreticiye destek olmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) harekete geçti.

VATANDAŞLARA DAĞITILDI HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hem yerel üreticiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Samandağ ilçelerinden toplam 320 ton mandalina alımı gerçekleştirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtım süreçleri titizlikle yürütülerek, hem küçük ölçekli üreticilerin ürünlerinin ekonomiye kazandırılması sağlanıyor hem de meyve israfının önüne geçiliyor.

Kış aylarında böyle düşünceli hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e ve yetkililere teşekkür etti.

HBB yetkilileri; proje kapsamında bölgede üretilen mandalinaların ihtiyaç sahibi ailelere, okullara, yurtlara, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara ulaştırıldığını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası