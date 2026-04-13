Kira sertifikası yatırımı yapanlar, vade sonunda anaparanın ve gelir ödemelerinin nasıl işlendiğini yakından takip ediyor. Sukuk olarak da bilinen bu faizsiz yatırım aracında ödeme takvimi, hesap işleyişi ve yatırımcının sahip olduğu haklar öne çıkıyor. Peki, Kira sertifikalarında vade sonunda ne olur, ödemeler hesaba nasıl geçer?

Katılım bankası müşterilerine sunulan kira sertifikası, faizsiz bankacılık ve helal yatırım araçları kapsamında en çok araştırılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Son günlerde kira sertifikalarına yönelik ilgi artarken yatırımcıların odağında özellikle vade sonu işlemleri ile ödemelerin hesaba geçiş süreci bulunuyor.

KİRA SERTİFİKALARINDA VADE SONUNDA NE OLUR?

Kira sertifikası, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve yatırımcısına elde edilen gelirden pay alma hakkı sağlayan bir menkul kıymet türüdür. Bu yapı, “sukuk” olarak bilinen sistemin Türkiye’ye uyarlanmış halidir. Yatırımcılar bu üründe ortaklık hakkı değil, belirlenen kira geliri ve anapara alacağı kapsamında hak sahibi olur.

Vade sonunda yatırımcının yatırdığı ana tutar geri ödenir. Aynı döneme ait son kira geliri de bu ödeme ile birlikte hesaba aktarılır. Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadan tutarlar otomatik olarak vadesiz hesaba yatırılır. Altın bazlı alınanlarda geri ödeme Türk lirası yerine altın cinsinden gerçekleştirilir.

KİRA SERTİFİKALARINDA ÖDEMELER HESABA NASIL GEÇER?

Kira sertifikası (sukuk) kapsamında yapılan kupon ve anapara ödemeleri, vade tarihinde yatırımcının bankadaki vadesiz hesabına otomatik olarak aktarılır. Bu süreçte yatırımcının ayrıca bir talimat vermesine gerek kalmaz; ödeme tutarı doğrudan hesaba yansıtılır. Vade sonunda hem elde edilen kira geliri hem de anapara tek seferde yatırımcının hesabına geçer. Altın bazlı kira sertifikalarında ise ödeme, nakit yerine altın cinsinden yapılır.

Kira sertifikalarında getiriler üzerinden uygulanan stopaj oranı genellikle TL cinsi ürünlerde bireysel yatırımcılar için %10 seviyesindedir ancak bazı durumlarda bu oran değişebilir.

Vade sonunda elde edilen tutarın yeniden değerlendirilmesi için yatırımcının yeni bir alım talebi oluşturması gerekir. Bu ürünler aynı zamanda Borsa İstanbul’da işlem görebildiği için yatırımcılar isterlerse vade beklemeden satış yaparak nakde dönüş sağlayabilir. Ödeme hareketleri ve yatırım detayları ise bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya fiziki şubeleri üzerinden takip edilebilir.

KİRA SERTİFİKASI FAİZSİZ Mİ?

Kira sertifikası faizsiz yatırım araçları arasında yer alır. Katılım bankası sistemi içinde değerlendirilir ve faizsiz bankacılık prensiplerine uygun şekilde yapılandırılır.

