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    • Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem! Prim gün sayısı düşürüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem! Prim gün sayısı düşürüldü
    Kısa Çalışma Ödeneği, Prim Gün Sayısı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kısa çalışma ödeneğini de içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliklerle asgari prim ödeme gün sayısı düşürüldü. Peki kısa çalışma ödeneği nedir, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

    Milyonlarca işçinin beklediği prim gün sayısı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun adlı düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün 600'den 450'ye düşürüldü.

    Önce TBMM'de ardından Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında 2024 yılının ilk 6 ayı için önemli bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığı yüzde 49,25 zamla 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Ocak ayı maaşlarına yansıyacak fark SSK'lılar için 6 Şubat, Bağ-Kurlular için 7 Şubat'ta emeklilerin hesabına yatacak.

    Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem! Prim gün sayısı düşürüldü

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Kısa çalışma ödeneği, en fazla 3 ay için sigortalı çalışanlara sunulan bir gelir destek programıdır. İşçiler, işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması durumunda ödenek alabilir.

    Program ile devlet, çalışamadıkları dönem boyunca sigortalılara geçici bir mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan işsizlik maaşına benzer bir uygulama olduğu söylenebilir.

    Kısa çalışma ödeneğine başvuracak işçilerin, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu şartları karşılayanlar, e-Devlet'te İş-Kur üzerinden başvuruda bulunabilirler.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kısa Çalışma ÖdeneğiPrim Gün Sayısı
    Haberler > Ekonomi > Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem! Prim gün sayısı düşürüldü
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