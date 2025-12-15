Evde bakım yardımı alan vatandaşların beklediği haber geldi. Hak sahibi başına 11 bin 702 lira olarak ödenen destek hesaplara yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ayki toplam ödemenin 6 milyar lira olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

HANE BAŞI 11 BİN 702 TL

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

