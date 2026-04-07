Dün akaryakıta gelen tarihi zammın iptal edilmesinin ardından araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta rekor bir zam gelecek. Zammın ardından motorinin litresi 88 liraya kadar çıkacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki savaş sonrası artan petrol fiyatları dünya genelinde akaryakıta zam olarak yansıyor. Dün motorine gelmesi beklenen 7 lira 67 kuruşluk tarihi zammın iptal edilmesinin ardından, araç sahipleri rahat bir nefes almıştı. Ancak milyonların sevinci kısa sürdü.

MOTORİNE 7,80 TL, BENZİNE 60 KURUŞ ZAM

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta tarihin en büyük zammı gelecek. 8 Nisan Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorinin litresi 7 lira 80 kuruş, benzinin litresi ise 60 kuruş artacak.

MOTORİNDE 90 LİRAYA RAMAK KALDI

Zammın ardından motorinin litresi 90 lira sınırına yaklaşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorinin litresi 88 lira seviyesine çıkacak. Motorin İstanbul'da 85, İzmir ve Ankara'da 86 lira seviyesine çıkacak.

7 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.60 77.47 34.99 İstanbul Anadolu 62.45 77.32 34.39 Ankara 63.57 78.60 34.87 İzmir 63.85 78.87 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

