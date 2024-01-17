Mart şüphesi, altın fiyatlarını baskılıyor

17 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 09:30

Altın fiyatları 17 Ocak işlemlerine hafif değer kaybıyla başladı. Dünkü işlemlerde 2050 doların üzerini test eden ons altın, yeni işlem gününde 2020-2030 dolar aralığında seyrediyor. Ons altında günlük bazda yüzde 1,50’ye yaklaşan değer kaybı dikkat çekiyor. Gram altın ise dün 1998 TL’yi gördükten sonra, yeni işlem gününe, 1960 TL’nin de altında başladı.

FED MARTTA FAİZ İNDİRİR Mİ?

Analistler son gelen ABD makro verilerinin karışık sinyaller ürettiğini belirterek, “ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aralıkta, aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. ABD’de TÜFE ise geçen hafta yıllık yüzde 3,4, çekirdek enflasyon yüzde 3,9 olarak açıklandı. Beklentiler sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 3,8 düzeyinde şekilleniyordu. Neticede piyasalar, yüzde 2 enflasyon (TÜFE) hedefine ulaşmak isteyen FED’in, bu sonuçlar karşısında faiz indirimi yönünde karar alması için önünde bir yol olduğunu düşünmeye başlamış gibi görünüyor. Piyasanın ‘Mart ayında FED faiz indirir’ beklentisi baskılanmaya başladı. Dolayısıyla bu beklenti, altın tarafında satış baskısı oluşturuyor” görüşünü dile getirdi.

Son projeksiyonlara göre FED’den mart ayında faiz indirimi beklentisi yüzde 50 üzerinde olsa da bu ihtimalin, (ABD’den de kuvvetli veriler gelmeye devam etmesi halinde) mart yaklaştıkça gerileyebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Hafta başında 3,95 sınırında bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden 4,00 üzerine çıkarak 4,05’i test etmesi de küresel dolar talebinin artmasına ve risk iştahının baskı altında kalmasına sebep oluyor. Analistler, “Ons altın ABD 10 yıllık tahvil faizi ile ters korelasyonda hareket ediyor. Reel getirilerde artış yaşanması, altın tarafında da satış baskısını devam ettirebilir. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 3,90 altında fiyatlamalara geçmesi halinde altın fiyatlarında bir rahatlama görülebilir.

Dolar endeksinde de son 1 haftada 102,00 sınırından 103,40’a doğru hareketlilik de altını baskılayan bir başka unsur. Teknik olarak ons tarafında en kısa vadede 2015 - 2070 dolar bandında bir hareket yaşanabilir. Gram altının ise, dolar/TL’den destek bularak 1950 TL üzerinde tutunması beklenebilir” şeklinde konuşuyor.

BUGÜN BU VERİLER ÖNEMLİ

Bir taraftan jeopolitik risklerin de takip edilmesi gerekirken; altın fiyatları için bugün ABD’den gelecek Perakende Satışlar verisi önemli olacak. Aralık ayında dair perakende satışlarda yüzde 0,2 olan artış yönündeki beklentinin öngörüleri aşması halinde, enflasyonist baskı endişesiyle ons altın fiyatlarında sarış baskısının bir miktar daha arttığı görülebilir. Ancak beklenti dahilinde ve beklenti altında kalacak bir veri, kısa vedada altın fiyatları üzerindeki baskıyı da hafifletebilir. Euro Bölgesi Aralık TÜFE rakamları da dolar endeksi için takip edilmesi gereken günün önemli verileri arasında yer alıyor.