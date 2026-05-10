Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı. 5,58 TL’lik indirim yapılan motorinin litresi, İstanbul’da 66, 1 liraya geriledi.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile İran arasındaki savaşta mutabakat sinyalleri, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansıdı. Hafta başında benzine yapılan indirimin ardından, 9 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,58 TL’lik indirim yapıldı.

70 TL’NİN ALTINA İNDİ

Motorinde 7,17 TL’lik indirimin önemli bir kısmının Eşel Mobil Sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 1,79 TL’lik bölümünün yansıması bekleniyordu. Ancak pompa fiyatlarına daha büyük bir indirim yansıdı. İndirim sonrası İstanbul’da motorinin litre fiyatı 66,11 TL’ye, Ankara’da 67,38 TL’ye, İzmir’de ise 67,65 TL’ye geriledi.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMi

Akaryakıtta eşel mobil sistemi, petrol fiyatları veya döviz kurundaki artış nedeniyle maliyetlerin yükselmesi durumunda, bu artışın bir bölümünün vergiden karşılanması anlamına geliyor. Bu sistemde akaryakıt ürünlerindeki maliyet artışı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılmıyor. Bunun yerine devlet, ÖTV’de indirime giderek fiyat artışını sınırlandırıyor.

Uygulama 5 Mart’ta yürürlüğe girerken, 2 Mart tarihi baz alındı. Buna göre akaryakıt ve LPG’ye gelebilecek zamların yüzde 75’e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanıyor, artışın kalan bölümü ise tüketiciye yansıyor.

