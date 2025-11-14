Merkez Bankası kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre, 2025 sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini ise düştü. İşte detaylar...

Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ankete göre, ekimde yüzde 31,77 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 32,30'a çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a çıktı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Ankette yıl sonu dolar tahmini ise 43,56'dan 43,42 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 49,75 TL'den 50,62 TL'ye yükseldi.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu.

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3'den yüzde 3,4'e yükseldi. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 3,8'de sabit kaldı.

