Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar arttı. Böylece rezervler 211 milyar 784 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 714 milyon dolar artışla 79 milyar 586 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Şubat'ta 78 milyar 872 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar

ALTIN REZERVELERİ 3.5 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 588 milyon dolar yükselişle 128 milyar 611 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 4.3 milyar dolar arttı

TOPLAM REZERVLER 211 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artışla 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolar yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 1.11. 2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 04.04.2025 76.422 77.838 154.261 30.05.2025 83.164 70.026 153.190 13.06.2025 86.543 72.744 159.289 25.07.2025 85.223 86.625 171.848 29.08.2025 87.326 91.031 178.357 05.09.2025 90.931 89.176 180.107 17.10.2025 111.169 87.273 198.442 14.11.2025 107.389 80.043 187.432 26.12.2025 116.894 76.978 193.872 16.01.2026 121.022 84.155 205.177 23.01.2026 129.412 86.202 215.614 30.01.2026 133.753 84.405 218.158 06.02.2026 128.611 78.872 207.482 13.02.2026 132.199 79.586 211.784

Haberle İlgili Daha Fazlası