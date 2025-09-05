'Metal'de pazarlık masası kuruldu! İşte ilk altı ay için zam talebi

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Metal iş kolunda 140 binden fazla işçiyi ilgilendiren, Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci başladı.

Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası taslak zam taleplerini paylaştı. Sendika, ilk altı ay için ortalama yüzde 38,97 zam istediğini açıkladı.

SOSYAL YARDIMLARA YÜZDE 3,77 ZAM

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, 2025-2027 yılları için ilk altı ayın saatlik ücretlere yüzde 20 zam talebinde bulundu. Ayrıca sözleşmesi kapsamında seyyanen yüzde 15,20 zam ve sosyal yardımlara yüzde 3,77 zam talep etti.

Altundağ sosyal yardımlar kapsamında kurban bayramı için yüzde 80, diğer haklar için de yüzde 65 zam talep etti. İkinci ve dördüncü 6 ayda enflasyon oranı, üçüncü altı ayda enflasyon oranına ek yüzde 3 zam talep edildi.