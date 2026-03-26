Orta Doğu’daki savaş ortamında faizler yeniden yükselişe geçerken, mevduat oranları da son 8 haftanın zirvesine ulaştı. “Vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın en yüksek mevduat oranı %41’e çıktı. Piyasalar şimdi “martta enflasyon kaç gelecek” ve “TCMB nisanda faiz indirecek mi” sorularına odaklandı. 26 Mart 2026’da en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle birlikte risk iştahında yaşanan düşüş, enflasyonist baskılarda artış ve dünya genelinde tahvil getirilerindeki yükseliş, merkez bankalarının da gelecek dönemde “daha sıkı para politikasına geçeceği” yönündeki beklentileri artırdı.

Savaşın başlangıcından bu yana Türkiye’de de 2 yıllık gösterge tahvil faizi %36,20’den %42,80 seviyesinde yükseldi.

‘MERKEZ’ BEKLEMEYE GEÇTİ

Merkez Bankası ise bu dönemde haftalık repo ihalelerini askıya alarak, piyasayı politika faizinden değil koridorun üst bandından fonlamaya başladı. Böylece gecelik TL faizleri de %37’den %40’a yöneldi. TL daha maliyetli hale gelirken, bu hamle ile döviz piyasalarında istikrar sağlandı.

Öte yandan mart toplantısında pas geçen TCMB’nin, nisan ayındaki PPK’da da politika faizi oranını %37’de sabit bırakabileceği ve “bekle-gör” konumunu sürdürebileceği beklentisi de öne çıkmaya başladı.

Mevduat faizinde yeni zirve! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GÖZLER MART TÜFE VERİSİNDE

Dikkatler bir yandan da gelecek hafta cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş öncesinde mart ayında TÜFE’nin %1,5 civarında gelmesi bekleniyordu. Çatışmalarla birlikte petrolde yaşanan ciddi artış ve bunun akaryakıt fiyatına da yansımasıyla birlikte, TÜFE’nin marta aylık bazda %2 ve üzerinde gelebileceği tahminleri ağırlık kazanmaya başladı.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Bu arada ocak ayında TCMB’nin politika faizini %37’ye indirmesiyle birlikte mevduat faizleri de uzun bir aranın ardından %40’ın altına gerilemişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, mevduat faizleri cephesinde de önemli hareketliliğe sebep oluyor. İki hafta önce yeniden %40’ı aşan e geçen hafta %40,75’e kadar yükselen mevduat oranlarında, bu hafta da sınırlı da olsa yükseliş devam etti.

26 Mart itibarıyla en yüksek mevduat oranı %41’e yönelerek son 8 haftanın zirvesine çıktı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Bankalarca sunulan oranlara bakıldığında ise “vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” en yüksek oranlar şöyle sıralanıyor:

Banka Faiz Oranı Denizbank %41,00 QNB %40,75 Akbank %40,50 ON Dijital %40,50 Vakıfbank %40,00 Alternatif Bank %40,00 Getir Finans %40,00 ING %40,00 Fibabanka %40,00

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin güncel getirisi ise şöyle:

Mevduat tutarı 500 bin TL Mevduat oranı %41,00 Mevduat vadesi 32 gün Mevduat getirisi (net) 41 bin 828 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası