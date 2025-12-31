Millî Akıllı Sayaç Sistemi ile uyumlu sayaç dönüşümünün 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacağını belirten ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan “Sayaçlar için tüketiciler hiçbir bedel ödemeyecek. Arıza oluştuğunda artık vatandaşın telefon etmesine gerek kalmayacak. Kesinti süreleri düşecek” dedi.

CEMAL EMRE KURT - Elektrik dağıtımında Türkiye’yi yeni bir döneme taşıyacak Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) için geri sayım başladı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, akıllı sayaçların elektrik dağıtım sektöründe dijitalleşme, şebeke esnekliği ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı açısından kritik bir adım olduğunu söyledi.

MASS ile uyumlu sayaç dönüşümünün 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacağını belirten Erdoğan “Sayaçlar için tüketiciler hiçbir bedel ödemeyecek. Bu sayaçlar bireysel bir değişim değil, doğrudan şebeke yatırımının bir parçası. Dağıtım şirketleri bu dönüşümü kendi yatırım planları kapsamında gerçekleştirecek. İlk etapta ortak pano bulunan alanlarda ve yıllık tüketimi 10 megavatsaatin, yani 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç dönüşümü başlayacak. 2026 yılı içinde yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu sayaçlarla değiştirilmesini öngörüyoruz” dedi.

MASS İLE SİSTEM DİJİTALLEŞİYOR

Sürecin hızının sayaç üreticilerinin kapasiteleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Erdoğan “MASS sadece bir sayaç değişimi değil, bir sistem dönüşümü. Arıza oluştuğunda bunu artık vatandaşın telefon etmesine gerek kalmayacak. Sayaç, arızayı anında merkeze bildirerek ekiplerin sahaya yönlendirilmesini sağlayacak. Böylece kesinti süreleri düşecek, hizmet kalitesi yükselecek. Ayrıca, voltaj dalgalanmaları önceden tespit edilip arıza oluşmadan müdahale edilmesi mümkün olacak. Hedef, kesinti sürelerini ve sıklığını AB standartlarının da ötesine taşımak” diye konuştu.

TÜKETİM VERİLERİ DEPOLANIYOR

MASS’ın diğer önemli özelliklerinden birinin veri hafızası olduğunu söyleyen Erdoğan “Akıllı sayaçlar, verileri kendi hafızalarında en az 3-6 ay saklama kapasitesine sahip. Haberleşme sistemi geçici olarak kesilse bile, bağlantı sağlandığı anda sayaç geçmişe dönük tüm verileri merkeze iletecek. Çok istisnai durumlarda, sayacın hafızasına da erişilemezse, mevzuatta tanımlı ‘kıyaslama’ yöntemleri kullanılarak tüketici mağdur edilmeden işlem yapılacak. Yani ‘İnternet koptu, sayaç okunamadı, bana kafadan fatura mı kesilecek?’ endişesine gerek yok” ifadelerini kullandı.

MASS İLE ENTEGRE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLECEK

Milli Akıllı Sayaç Sistemi ile hem vatandaşa hem de dağıtım şirketlerine verimlilik esaslı bir dönüşüm sağlanıyor. Sistemle bağlantılı geliştirilecek mobil uygulama ve web portalı sayesinde vatandaşlar detaylı tüketim takibi ile saatlik, günlük ve aylık tüketim verilerini görerek enerji tasarrufu yapabilecekleri zaman dilimlerini belirleyebilecek. Ayrıca planlı veya plansız kesintilerin süresini, nedenini ve tazminat hak ediş durumlarını ya da evlerine gelen elektriğin voltaj kalitesi hakkında bilgileri şeffafça görebilecek.

Vatandaşlar, arızalarla ilgili süreç takibini de aynı ekrandan yapabilecek. Dağıtım şirketleri ise insan hatasını tamamen ortadan kaldıran "otomatik okuma" sistemi sayesinde faturalama doğruluğunu yüzde 100'e yaklaştıracak ve sayaç okumak için eve, iş yerine girilmesi zorunluluğu ortadan kalkacak.

