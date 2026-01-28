Gram altının 7 bin lirayı aşmasıyla birlikte küçük gramajlı altınlara ilgi hızla arttı. Kuyumcular, 0,10, 0,25 ve 0,50 gram altın satışlarında belirgin artış olduğunu belirtiyor. 0,10 gram altın fiyatı 1.550 TL’den başlıyor. Kuyum sektörü “Bu ürünlerde işçilik daha fazla, alım satımda makas daha açık” uyarısı yapıyor.

KAAN ZENGİNLİ - Ons altının 5 bin doları aşması ve gram altının 7 bin liranın üzerine çıkmasıyla birlikte, tüketiciler büyük tutarlı alımlar yerine daha küçük ve erişilebilir seçeneklere yönelmeye başladı. Son dönemde 0,10 gram, 0,25 gram ve 0,50 gram altın ürünlerinin satışında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Güncel piyasa şartlarında 0,10 gram altın yaklaşık 1.550 TL’den, 0,25 gram altın 2.550 TL’den, 0,50 gram altın ise 4.400 TL’den alıcı buluyor. Büyük meblağlar ayırmakta zorlanan tüketiciler, bu fiyat aralıklarını “daha yönetilebilir” bulurken, küçük gramajlı altınlar hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih ediliyor.

Mini gram altına ilgi yoğun! Altın fiyatları uçtu tercih küçüldü

DÜĞÜN TAKILARI DEĞİŞİYOR

Bir kuyumcu esnafı “Eskiden aileler tek parça büyük altın almak isterdi, şimdi aynı bütçeyle birkaç küçük gram altın almayı tercih ediyorlar. Hem sayı artıyor hem de daha esnek bir bütçe yönetimi sağlanıyor” sözleriyle yeni eğilimi özetliyor. Mini gram altınlara artan talep yalnızca düğün alışverişiyle sınırlı değil. Küçük yatırımcılar da düzenli ve düşük tutarlı alımlarla birikim yapmayı tercih ediyor. Finans çevreleri, bu yaklaşımı “parça parça biriktirme modeli” olarak tanımlıyor. Özellikle sabit gelire sahip bireyler, yüksek gram fiyatları karşısında birikim yapmaktan vazgeçmek yerine daha küçük adımlarla tasarruf etmeyi sürdürüyor.

İNTERNETTEN TEZGÂHA…

Daha önce ağırlıklı olarak online platformlarda satılan mini gram altınlar, artık kuyumcu vitrinlerinde de daha görünür hâle geldi. Kuyumcular, talepteki artış nedeniyle ürün çeşitliliğini genişlettiklerini ve küçük gram altınların satış payının her geçen ay yükseldiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin özellikle gençler ve ilk kez altın yatırımı yapacak kişiler tarafından tercih edildiğini vurguluyor.

İŞÇİLİĞİ DAHA FAZLA

Kuyumcular ise artan ilgiye rağmen tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Resul Ayan, özellikle küçük gramajlı altınlarda işçilik ve komisyon oranlarının daha yüksek olabildiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Fiyat ilk bakışta cazip görünebilir ancak küçük gram altınlarda gram başına düşen işçilik oranı daha yüksek olabiliyor. Yatırım amacıyla alım yapacak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sade, düşük işçilikli ürünleri tercih etmeleri daha avantajlı olur.

DARPHANE BASMIYOR

Kuyumcu esnafı 0,10 gramlık altınların satışının yasak olup olmadığı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: İnternette satılan 0,10 gram altınların büyük kısmı zaten yatırımlık ürün olarak sunulmuyor. Ama insanlar gram fiyatı arttığı için alıp kenara atıyorlar. Firmalar bunları genelde ‘mini altın’, ‘hatıra altını’ ya da ‘hediyelik altın’ gibi ifadelerle pazarlıyor. Bu ürünlerin çoğu Darphane basımı değil. Özel rafineriler ya da özel firmalar tarafından üretiliyor.

