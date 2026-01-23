Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında, enerji piyasasında serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Rekabet Kurumunun sosyal medya hesabından, söz konusu protokole ilişkin paylaşım yapıldı. Buna göre, iki kurum arasındaki işbirliği protokolü, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından imzalandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kurumumuz ile Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) arasında 22 Ocak 2026 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile enerji ve çevresel piyasalarda serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak taraflar arasında karşılıklı işbirliği, bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

Protokol, Kurum Başkanımız Birol KÜLE ile EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ tarafından imzalanırken, düzenlenen törene Başkan Yardımcılarımız Ferhat TOPKAYA ile Doç. Dr. Hakan BİLİR de katıldı."

