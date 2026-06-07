Sahte siteler ve şahsi hesaplara yapılan transferler tatilcileri mağdur ediyor. Uzmanlar, giden paranın geri alınmasının çok zor olduğunu belirterek “Asla şahsi hesaplara para göndermeyin” uyarısında bulunuyor.

GAMZE ERDOĞAN- Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor. Ancak internet üzerinden “kaçırılmayacak fırsat” ve “sınırlı kontenjan” “ucuz tatil” gibi vaatlerle hazırlanan sahte rezervasyon siteleri tatilcilerin en büyük kâbusu hâline geldi.

Dijital dolandırıcılara karşı uyaran hukukçu Sabri Canbolat, tatilcilerin güvenli bir tatil için nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek anlattı. Güvenilirliği teyit edilmiş sitelerden rezervasyon yapılması gerektiğini ifade eden Canbolat, “Tatilciler 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) sistemi bulunan siteleri tercih etmeliler. Bir diğer önemli husus ise alışveriş yapılacak internet sitelerinin doğruluğunu kontrol etmek. Dolandırıcılar, sponsorlu reklamlar veya birkaç harf değiştirilerek oluşturulan benzer alan adlarıyla sahte internet siteleri açabiliyor.

Rezervasyon dolandırıcılarına dikkat: Tatilcilere tuzak kuruyorlar

Kredi kartıyla ödeme yapılacaksa, işlemlerin mutlaka dijital bankacılık uygulamalarındaki güvenli ödeme seçenekleri aktif edilerek gerçekleştirilmesi tavsiye edilir” diye konuştu. Canbolat, “Şahsi hesaplara para göndermesinler ayrıca işletme belgeleri de mutlaka sorgulanmalı” dedi.

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“EN YAKIN SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNSUNLAR”

Canbolat, mağduriyet yaşanması durumunda başvurulması gereken hukuki yolları şöyle dile getirdi:

Hak kayıplarının giderilmesine yönelik iki farklı hukuki yol bulunuyor. Bunlardan ilki, vakit kaybetmeden dolandırıcılığın internet üzerinden gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, vatandaşların en yakın cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunması gerekiyor. İkinci yol ise uğranılan maddi zararların tazmini amacıyla hukuk mahkemelerinde dava açılması.

Rezervasyon dolandırıcılarına dikkat: Tatilcilere tuzak kuruyorlar

“MADDİ KAYIPLARIN TELAFİSİ HER ZAMAN KOLAY OLMUYOR”

İnternet üzerinden meydana gelen dolandırıcılıklarda suçluların bulunmasının zor olabileceğine işaret eden Canbolat, “Ancak bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin arkasında çoğu zaman herhangi bir ticari işletme, limitet şirket veya anonim şirket bulunmuyor. Genellikle internet tabanlı ve kimliği belirsiz yapılar tarafından gerçekleştirilen bu eylemlerde, faillerin tespit edilmesi ve maddi zararın tahsil edilmesi oldukça güç. Bu sebeple cezai süreçler açısından sonuç alınabilse de maddi kayıpların telafisi her zaman kolay olmayabiliyor” ifadelerini kullandı.

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