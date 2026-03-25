Samsun'da suyun geleceği dev yatırımlarla güvence altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle kentte 2023-2025 yılları arasında başlatılan yatırımların toplam değeri 8,65 milyar TL'ye ulaştı.

DSİ Genel Müdürlüğü ve Samsun Valiliği koordinasyonunda, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2023-2025 yılları arasında Samsun’da gerçekleştirilen ve devam eden yatırımların toplam büyüklüğü yaklaşık 8,65 milyar Türk lirasına ulaştı. Bu kapsamda il genelinde yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası maliyetli toplam 12 adet taşkın kontrol tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Bu tesisler sayesinde; 6 mahalle, 3 köy ve 7 ilçede taşkın kontrolü sağlandı; 11 adet araç köprüsü ve 2 adet menfez inşa edildi.

Samsuna 8,65 milyar TLlik dev yatırım

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada, "İçme suyu yatırımları kapsamında; yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası maliyetli 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisleri tamamlanarak hizmete alınmıştır. Günlük 100 bin metreküp kapasiteye sahip bu tesis ile Bafra ve 19 Mayıs ilçelerimizde toplam 72 mahallemiz sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuştur. Sulama yatırımlarında ise yaklaşık 2,4 milyar Türk lirası maliyetli 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi kapsamında toplam 7 bin 693 hektar tarım arazisinin sulanması hedeflenmiş olup, bugüne kadar 7 bin 500 hektar alan sulamaya kavuşmuştur. Bafra ve Alaçam ilçelerimizi kapsayan yaklaşık 2,5 milyar Türk lirası maliyetli Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım İkmali Projesi kapsamında toplam 6 bin 470 hektar tarım arazisinin sulanması hedeflenmiş, şu ana kadar 500 hektar alan sulamaya açılmıştır. Çarşamba ve Terme ilçelerimizde ise yaklaşık 750 milyon Türk lirası maliyetle, 23 bin hektar alanda drenaj ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 5 adet denize çıkış yapısı tamamlanmış, taban suyu problemi azaltılmış, tarım arazilerinin verimliliği artırılmıştır" denildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

"2023 yılından bugüne kadar Samsun genelinde toplu ve münferit makinalı çalışmalar aralıksız sürdürülmüştür" denilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kazı, yükleme, taşıma, taş tahkimatı, stabilize serimi, çalışma ve bakım yolları gibi birçok altyapı faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte dere yatakları düzenlenmiş, kırsal altyapı güçlendirilmiş ve afet riskleri azaltılmıştır. Bafra Kızılırmak Islahı 3. Kısım Projesi kapsamında 1 adet köprü, 4.500 m yatak tanzimi, çift taraflı harçlı pere kargir duvar imalatları devam etmektedir. Yakakent OSB Güzelceçay Çayı Islahı işi kapsamında toplam 2 bin m dolgu topuklu istifli taş tahkimat, 6 adet betonarme brit, panel çit ve uyarı levhası yapım çalışmaları sürmektedir. Temelden yüksekliği 76,02 m olan ve 13,19 milyon m su depolayacak olan Salıpazarı Barajı inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir. Baraj tamamlandığında 13 bin 950 dekar tarım arazisini sulaması ve 25,75 hm3/yıl içme suyu sağlaması hedeflenmektedir. Terme Köybucağı Depolama Tesisi işi kapsamında yaklaşık 5 bin 300 m uzunluğunda kapama sedde yapısı, 400 m uzunluğunda betonarme su alma yapısı, çift çıkışlı dipsavak yapısı, tehlike savağı, tahkimatlı kanal düzenlemesi, betonarme U kesitli kanal yapımı ve yatak temizliği bulunmaktadır. Terme Çayı Islahı 1. Kısım işi kapsamında, dere yatağı 50-60 m'den 80 m'ye çıkarılacak olup, Terme ilçe merkezinin taşkın kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir. Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde taşkın riskinin kontrol altına alınması ve drenaj kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında Orta Köprü ve Çobanyatağı derelerinde makineli temizlik ve taş tahkimat çalışmaları yapılmaktadır. Çobanyatağı Deresi’nde kullanılmak üzere 165 bin 500 ton taş temini ile derenin ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. Mert Irmağı’nın taşkın riskine karşı başlatılan ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Mert Irmağı ıslah projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin muhtemel taşkın tehlikesine karşı güvence altına alınması hedeflenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının büyük destekleriyle devam eden yatırımlar ilimizde tarımsal üretimi artırmakta, içme suyu güvenliğini sağlamlaştırmakta, taşkın riskini azaltmakta, bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sunmaktadır."

