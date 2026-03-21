İran'daki savaş nedeniyle artan petrol fiyatları havacılık devlerini de vurdu. Jet yakıtlarının 2 katına çıkması nedeniyle ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, seferlerini azaltma kararı aldı. Havacılık devi, sonbahara kadar uçuş kapasitesini yüzde 5 düşürecek.

United Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby tarafından çalışanlara gönderilen mesajda, son üç haftada jet yakıtı fiyatlarının iki kattan fazla arttığına dikkat çekildi. Kirby, fiyatların mevcut seviyede kalması durumunda şirketin sadece yakıt için yıllık 11 milyar dolarlık ek giderinin olacağını belirtti.

En azından şimdilik talebin şimdiye kadar görülen en güçlü seviyede kalmaya devam ettiğini aktaran Kirby, buna rağmen yüksek yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmanın uzun vadede zorlayıcı olabileceğini ifade etti.

UÇUŞ KAPASİTESİ AZALTILACAK

Kirby, petrolün varil fiyatının 175 dolara çıkacağı ve 2027 sonuna kadar 100 doların altına düşmeyeceği öngörüsüyle plan yaptıklarını aktararak, ikinci ve üçüncü çeyrekte uçuş trafiğinin düşük olduğu saatlerde ve günlerde kapasitenin yaklaşık yüzde 3 azaltılacağını kaydetti.

Chicago operasyonlarında yüzde 1'lik bir kapasitenin çekileceğini belirten Kirby, Tel Aviv ve Dubai seferlerinin durdurulmasıyla da yüzde 1'lik ek bir azalma sağlanacağını ifade etti.

SONBAHARDA NORMAL PROGRAMA DÖNÜLECEK

Kirby, bunların kısa vadede bu yıl için planlanan kapasitenin yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiğini ve mevcut planın sonbaharda tam programa geri dönmek olduğunu belirtti.

