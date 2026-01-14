İHKİB Başkan adayı Mustafa Paşahan 3 yılda 300 bin istihdam kaybı yaşadıklarını belirterek “Mevcut şartlarda 3.500 lira olan istihdam desteğinin hazır giyim sektörüne özel 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılıp, reeskont kredisi faizinin yüzde 15’e düşürülmesi talebimizi Ankara’ya ilettik” dedi.

ÖMER TEMÜR- Zor günler geçiren tekstil ve hazır giyim sektörü çıkış yolu arıyor. Döviz kuru, yüksek maliyet ve enflasyon arasında sıkışıp kalan sektör kredi desteği bekliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan adayı Mustafa Paşahan son üç yılda 300 bin istihdam kaybı yaşadıklarını belirterek “Türkiye hazır giyimde dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük ihracatçısı konumunda. 220’ye yakın ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. Hazır giyim sektörümüz konjonktürel olarak zorlu bir dönemden geçiyor.

Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın rekabetçilikle ilgili sorunlarını biliyor, çözüm için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ankara nezdinde yürüttüğümüz yoğun girişimler sonucu, KOBİ’lerimiz son bir yıldır istihdam desteğinden yararlanıyor. Ancak mevcut ekonomik şartlarda, 2026 yılı için 3 bin 500 liraya çıkarılan istihdam desteğinin ve 1.270 liralık asgari ücret desteğinin yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle 3.500 lira olan istihdam desteğinin hazır giyim sektörüne özel 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılması, reeskont kredilerinde faizin yüzde 15’e düşürülmesi yönündeki beklentilerimizi en üst makamlar nezdinde Ankara’ya ilettik” dedi.

BANKALAR YÜZÜMÜZE BAKMIYOR

Paşahan enflasyon ve kur dengesine dikkat çekerek “Rakiplerimizin maliyeti 300 dolarken bizimki 1.500 dolar. Ben 800 dolar maliyete de razıyım. Ben kur sürekli çıksın demiyorum ama kur ile enflasyonun dengelenmesi lazım. Şu an özellikle büyük şirketler ciddi kan kaybı yaşıyor” diye konuştu. “Sektör battı” şeklindeki haberlere de tepki gösteren Paşahan, bankaların tekstil sektörüne kredi vermek istemediğini söyledi.

Ucuz ürün döneminin bittiğini dile getiren Paşahan “Ama katma değerli ürünler hiç bir zaman bitmeyecek. Tasarım, markalaşma ve yut dışı tanıtımlara ağırlık vereceğiz. Anadolu’yu üretim merkezi İstanbul’u moda merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Paşahan

İHKİB ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Türk hazır giyim sektörünün amiral gemisi olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB), nisan ayında yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım sürüyor.

Hâlihazırda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve 20’ye yakın sektör derneği tarafından altı ay önce İHKİB Başkanlığı için ortak aday gösterilen Mustafa Paşahan adaylığını resmen açıkladı.

İhracatçıyı destekleyen, üreteni ödüllendiren, rekabeti kolaylaştıran bir yapı için çalışacaklarını belirten Paşahan “Bir yandan sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan moda endüstrimizin geleceğini kurguluyoruz. Sektörde donanımlı insan kaynağını geliştirmek, tasarım kapasitesini güçlendirmek, markalaşmanın çarpan etkisinden yararlanmak, İstanbul’u küresel moda merkezi yapmak, ikiz dönüşümü, yani dijital ve yeşil dönüşümü mevcut avantajlarımıza eklemek, e-İhracat’ın imkânlarından yararlanmak için projeler geliştiriyor, uyguluyoruz” dedi.





