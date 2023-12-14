Şirketlerin banka borcuna yapılandırma imkânı

14 Aralık 2023 05:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 05:36

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Finansal sıkıntıda olan işletmelerin bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine imkân sağlayan mevcut düzenlemenin uygulama süresi iki sene uzatılacak. Ayrıca bu sürenin ihtiyaç olması durumunda Cumhurbaşkanı tarafından iki sene daha uzatılabilmesi öngörülüyor.

Finansal borçların yapılandırılmasına dair uygulamanın süresi temmuz ayında sona ermişti. İş dünyasından gelen talepler üzerine torba teklife eklenen düzenleme ile finansal açıdan sıkıntı yaşayan şirketlere yeni bir imkân daha sunulmuş olacak. Düzenleme ile şirketlerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılarak şirketlerin batmasının önüne geçilmesi ve sürdürülebilir istihdam hedefleniyor.

142 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2019’dan uygulamanın sona erdiği Temmuz 2023’e kadar, büyük ölçekli ve küçük ölçekli uygulamalar kapsamında toplam 399 firmanın 142 milyar TL’lik kredisi yapılandırıldı.