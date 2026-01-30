Sivas Belediyesi, su sayaçlarında devrim gibi bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Belediyenin mühendisleri tarafından geliştirilen ve cep telefonuyla uzaktan kontrol edilebilen akıllı su sayacı ile evlerdeki su sızıntıları tespit edilecek. Su tasarrufu sağlayacak sayaçlar, faturaları da düşürecek. Sivas'ta kullanılmaya başlanacak yeni sayaçlar, isteyen belediyelere de satılacak. İşte detaylar...

Suyun bilinçli kullanımına yönelik projeleriyle dikkat çeken Sivas Belediyesi, kendi mühendisleriyle geliştirdiği akıllı su sayacıyla da dikkatleri üzerine topladı. Sivas Belediyesi’nin şirketlerinden Özbelsan tarafından üretilen akıllı su sayaçları, tüketicinin su kullanımını sayaçlar ve belediye arasındaki bir ağ sayesinde cep telefonu üzerinden görmesini ve ödeme yapmasını sağlıyor. Ayrıca ikametlerde ev sahibinin bile farkında olmadığı su sızıntılarını tespit edip hem su tasarrufu hem de tüketici faturalarının düşmesini sağlıyor.

SİVAS'TAN TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Pilot seçilen evlerde deneme aşamasında olan sayaçların seri üretimle ilk olarak tüm Sivas’ta kullanımı, ardından ihtiyaç duyulan diğer belediyelere satılması planlanıyor. Dikkat çeken bu sayaçların üretim maliyetinin ise belediyelerin satın aldıkları kartlı sayaçlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

Sivas'tan Türkiye'ye yayılacak! Su kaçaklarını anında tespit edecek, faturaları düşürecek

"TÜM BELGELERİ ALDIK, ÇALIŞMALARDA SONA GELDİK"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sayaçla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Sivas Belediyesi olarak suyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde kendi su sayacımızı ürettik. Bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz sayaçla ilgili tüm belgeleri aldık. Uluslararası ve ulusal üretim belgelerinin hepsini tamamladık. Pilot uygulama çalışmalarımızı da yaptık. Şu an itibarıyla çalışmalarda sona gelindi" dedi.

TÜRKİYE’DE ÖRNEK OLACAK

Başkan Uzun, "Tabii biz bu su sayacıyla birlikte Türkiye'de örnek bir sayaç ortaya koyacağız. Önce kendi şehrimizde kullanacağız. Daha sonra biz bunu diğer şehirlere, onların belediyelerinden talep eden kim varsa satmayı planlıyoruz" dedi.

RADYO FREKANSIYLA İLETİŞİM KURULACAK

Anten sistemleri ile radyo frekansından yararlanılarak ağ kurulacağını söyleyen Uzun, "Mevcut sayaçlarda kart kullanılıyor. Vatandaşımız yükleme yapmak için belediyemiz ve yükleme noktalarına gitmek zorunda kalıyordu. Biz bunu tamamen bitiriyoruz. Manuel kısımları da tamamıyla bitiriyoruz. Şu an şehrimize yaklaşık 1.300 civarında anten kurulumu gerçekleştireceğiz. Bu anten kurulumu ile birlikte biz bütün sayaçları radyo dalgaları ile birbirine bağlayacağız. Vatandaşlarımız belediyemizin sitesine girip motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödeniyorsa, kendi sayacına kendi suyunu istediği kadar yükleyebilecek. Su yükleme noktasına gitmek zorunda kalmayacak. Tamamıyla uzaktan bir sistem, bir konfor getiriyoruz" diye konuştu.

EV SAHİBİNİN BİLMEDİĞİ KAÇAKLARI TESPİT EDECEK

Uzun, geliştirdikleri yeni nesil su sayaçları ile evlerde gereksiz yere damlayan muslukların ve fark edilmeyen sızıntıların da tespit edilebileceğini vurgulayarak, "Sayaçların denendiği evlerden bize gelen verilerde çok az da olsa sürekli su aktığını tespit ettik. Bizim arkadaşlarımız, vatandaşımızın evine gidiyor ve bu durumu anlatıyorlar. Üretmiş olduğumuz su sayacındaki yüksek hassasiyet bu bilgiyi bize veriyor. Bu şekilde ciddi anlamda tasavvuf sağlamayı amaçlıyoruz. Sivas’ta 150 bin tane su sayacı var. 150 bin hanede üç tane musluk olduğunu düşünürsek 450 bin musluk eder. 450 bin musluğu aynı anda görebileceğimiz bir sistem kuruyoruz" şeklinde konuştu.

