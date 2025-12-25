Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk kura çekiminin 29 Aralık'ta Adıyaman'da yapılacağını açıklayan Kurum, kiralık konutlarla ilgili de bilgi verdi. Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasının yeni yılda da devam edeceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV’de katıldığı programda 500 Bin Sosyal Konut Projesi başta olmak üzere konut, kira ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? TOKİ başvuru sayısı açıklandı

Bakan Kurum, bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin sosyal konutun tamamlandığını belirterek, deprem sonrası TOKİ binalarında kalan vatandaşların hiçbirinin zarar görmediğini vurguladı. TOKİ’nin güvenli yapı üretme konusunda önemli bir başarı ortaya koyduğunu ifade eden Kurum, bu deneyimin yeni projelere de güç kattığını söyledi.

500 BİN SOSYAL KONUTTA İLK KURA HANGİ İLDE?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne yoğun ilgi olduğunu aktaran Kurum, projeye toplam 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldığını, bunlardan 5 milyon 242 bin 766’sının geçerli sayıldığını açıkladı. En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini belirten Kurum, ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’da yapılacağını duyurdu.

Proje kapsamında bazı konutların 2026 yılında hak sahiplerine teslim edileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca deprem bölgesindeki iller için ekstra kontenjanlar ayrıldığını ifade etti.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT SEFERBERLİĞİ

İstanbul’daki konut ve kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurum, sosyal konut kapsamında kentte 100 bin konut yapılacağını açıkladı. İstanbul’da başvuruların oldukça yoğun olduğuna dikkat çeken Kurum, buna ek olarak kiralık konut uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin kiralık konut inşa edileceğini belirten Kurum, söz konusu adımın İstanbul’daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmeyi hedeflediğini kaydetti.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2026'DA DA SÜRECEK

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilin öncelikli ihtiyaçlarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir bölümünün İstanbul’da yürütüldüğünü belirten Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasının yeni yılda da devam edeceğini söyledi. Bu kampanya ile vatandaşların dönüşüm sürecine daha güçlü destek verilmeye devam edileceğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası