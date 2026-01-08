Araç sahipleri için güzel bir haber geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine indirim geliyor. Akaryakıt istasyonlarında tabela cumartesi gününden itibaren güncellenecek. İşte detaylar...

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta indirim geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM!

Uluslararası petrol piyasasında yukarı yönlü bir hareket olmaması durumunda, 10 Ocak Cumartesi itibarıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 35 kuruş indirim olacak. İndirimin ardından motorinin litresi 53-54 lira seviyelerine gerileyecek.

8 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 53.17 54.58 29.03 İstanbul Anadolu 52.97 54.38 28.40 Ankara 54.00 55.58 28.92 İzmir 54.33 55.91 28.85

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

