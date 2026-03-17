Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişikliğe gidildi. Borsa İstanbul'da bugün, yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası, Ramazan Bayramı sonrasına kaldı.

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken Borsa İstanbul’da işlem ve takas takvimine yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi tatil süresince piyasaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilirken, yatırımcıları yakından ilgilendiren takas tarihleri de bayram sonrasına ertelendi. Peki, ertelenen takaslar ne zaman yapılacak?

Borsa İstanbul’da takas tarihleri bayram nedeniyle değişti! Ertelenen takaslar ne zaman yapılacak?

ERTELENEN TAKASLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak olup 20 Mart Cuma günü ise işlem gerçekleşmeyecek.



