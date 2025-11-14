Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Listede; tereyağı, bal, krem peynir, çay, pekmez gibi ürünler yer aldı. İşte hileci markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerine 81 ilde aralıksız devam ediyor. Türkiye genelinde yapılan denetimelr sonucu hile yapan firmalar ve ürünleri de tek tek ifşa ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Asgari ücret ve emekli zammı için kritik! Kasım enflasyonu için ilk tahmin geldi

GIDADA HİLE YAPAN MARKALARIN LİSTESİ GÜNCELLENDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi.

HANGİ ÜRÜNLER LİSTEDE?

Yeni, listede tereyağı, bal, krem peynir, çay ve pekmez gibi ürünler yer aldı. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerin listesi...

Tereyağı, bal, peynir, çay, pekmez! Bakanlık hileci markaları açıkladı

Tereyağı, bal, peynir, çay, pekmez! Bakanlık hileci markaları açıkladı

Tereyağı, bal, peynir, çay, pekmez! Bakanlık hileci markaları açıkladı

Tereyağı, bal, peynir, çay, pekmez! Bakanlık hileci markaları açıkladı

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası