Kayseri’nin tescilli lezzeti pastırma, kış sezonu ve sömestir yoğunluğuyla birlikte raflarda kilosu 2 bin ile 3 bin 200 TL arasında yer alırken, dilim fiyatları 10 TL’den 32 TL’ye kadar çıkıyor.

Kayseri’nin tescilli lezzeti pastırma, bu kış cep yakan fiyatıyla dikkat çekiyor. Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, kayak sezonun açılmasıyla işlerinde yoğunluk başladığını söyledi.

Güzel fiyatlarla ilgili ise şöyle konuştu:

"İşlerimiz iyi şu anda. Sucuklarımızın şu an kilogram fiyatı 650 TL'den başlıyor bin 200 TL'ye kadar yağ oranına göre farklılık gösterebiliyor. Pastırmalarımız da şu anda 2 bin TL'den başlıyor en yüksek fiyatlı olan pastırmamız da 3 bin 200 TL" dedi.

BİR DİLİMİ 32 LİRA

Güzel, pastırmanın fiyatının hayvanın bölgesine göre değiştiğini söyleyerek, "2 bin TL'ye sattığımız pastırmanın bir dilimi yaklaşık 5 gram geldi.

Onun da bir dilim fiyatı 10 TL'ye tekamül ediyor. Kilosu 3 bin 200 TL olan en iyi pastırmamızın da bir dilimi 10 gram geldi. Onun fiyatı da 32 TL'ye tekamül ediyor.

Aradaki farklar yumuşaklık. Etin hayvandan çıkış kısmı. Uygun fiyatlı olarak sattığımız pastırma hayvanın but kısmından çıkar. Yüksek fiyatlı olan ise hayvanın sırt bölümünden çıkar. Yani pastırmanın dilimi 10 TL'den başlıyor 32 TL'ye kadar farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

