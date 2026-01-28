Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme anlaşması imzalandı. Buna göre, belediyede en düşük maaş 44 bin 460 TL oldu. Söz konusu rakama mesailer dahil değil. İşte detaylar...

Niğde Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan 3 yıllık protokol kapsamında, belediye işçilerinin maaşlarında önemli oranda iyileştirmeye gidildi.

İMZALAR ATILDI

Aralık ayında başlayan ve yoğun müzakerelere sahne olan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Düzenlenen imza töreninde; Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel sözleşmeyi imza altına aldı. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren sözleşme, belediye bünyesindeki daimi işçiler ile Personel A.Ş. çalışanlarını kapsıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 44 BİN 460 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yapılan anlaşma neticesinde personelin refah seviyesini yükseltecek yeni mali haklar belirlendi. Buna göre; bekar bir çalışanın alacağı en düşük maaş 44 bin 460 TL'ye yükseltildi. Söz konusu rakama fazla mesai ücretleri dahil olmayıp, bu kalemler ayrıca hesaplanacak.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

İmza töreninin ardından süreci değerlendiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir, son yıllarda yaşanan olağanüstü durumlara dikkat çekti. Pandemi süreci, deprem felaketi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen belediyenin mali yapısını koruduklarını belirten Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere son yıllarda üst üste gelen sorunlara göğüs gerdik. Ancak tüm bu zorlu şartlara, pandemiye ve deprem etkilerine rağmen bütçe disiplinimizden taviz vermeden, gelir-gider dengemizi koruyarak çalışanlarımızın yanında olduk. Gelirleri iyileştiren, çalışanımızı enflasyona ezdirmeyen bir çaba ortaya koyduk."

"TOPLU SÖZLEŞMEYİ ÇALIŞANLARIMIZIN LEHİNE NİHAYETE ERDİRDİK"

Sözleşmenin sendika ve çalışanların beklentilerini tam anlamıyla karşıladığını vurgulayan Başkan Özdemir, "Toplu sözleşme sürecini çalışanlarımızın lehine bir tabloyla nihayete erdirdik. Bu sonucun tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi odaklanmamız gereken tek şey işimizi en iyi şekilde yapmak ve Niğde’miz için emek vermektir" dedi.

