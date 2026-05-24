Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), küresel diplomaside tarihî bir başarıya imza attı. Normal şartlarda her yıl G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı ülkede gerçekleştirilen ve bu yıl ABD’de düzenlenmesi gereken G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) Zirvesi, tarihinde ilk defa kuralları yıkarak Viyana’ya taşındı.

Bu kararın alınmasında Türk genç iş insanlarının küresel lobi gücü etkili oldu. Aynı zamanda Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanı olan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım’ın yürüttüğü girişimler ve 18 ülkenin oyuyla, 2026 Zirvesi YES for Europe ve TÜGİAD ortaklığıyla Viyana’da düzenlenecek.

Zirvenin “Recode Europe” (Avrupa’yı Yeniden Kodla) temasıyla gerçekleşeceğini belirten Gürkan Yıldırım, dünyadaki 21 muadil yapı buna cesaret edemezken, Türklerin ve Avrupalıların ortaklaşa bu başarıya imza attığını vurguladı.

Yıldırım, “Mottomuz; tüm dünya G20 gençlerini Türkiye ve Avrupa’nın liderliğinde bir araya getirmek ve genç girişimciliğin kitabını Viyana’dan itibaren yeniden yazmaktır. Ülke B2B’leri, sektörel eşleşmeler ve büyük ödüllü startup yarışmamızla dünyaya Türk girişimcisinin gücünü göstereceğiz” dedi.

Viyana’daki ünlü fuar merkezi Messe Wien’de dört gün sürecek dev zirveye, dünya ekonomisine yön veren ülkelerden bine yakın genç girişimcinin yanı sıra; Çin, Suudi Arabistan ve Avrupa ülkelerinden bakanlar, parlamenterler ve dev şirketlerin CEO’ları katılarak güçlü heyetlerle çıkarma yapacak.



