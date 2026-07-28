İndirimli satışlardan yapay zekâ karakteriyle reklamlara kadar her adımda ticari faaliyetlere düzenleme getirildi. Şikâyetlerden sonra satıcının cevap verme süresi de 72 saatten 48 saate indirildi...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüketicilerin dijital mecralarda ve diğer satış yöntemleri yoluyla kandırılmasının önüne geçmeyi amaçlayan kanun, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. 1 Temmuz’da Resmî Gazetede’de yayımlanan düzenleme ile yapay zekâlı dijital karakterlerden Influencer paylaşımlarına, sahte indirimlerden kişiye özel reklamlara kadar dijital pazarın her alanı sıkı kurallara bağlanıyor.

Bakanlık açıklamasına göre kullanıcıların kişisel verileriyle profil çıkarıp sunulan ‘hedefli reklamcılık’ için de şeffaflık zorunlu oldu. Düzenlemeye göre reklam verenler, reklamın hangi kriterlerle gösterildiğini ve ulaşılabilirliğini tüketiciye sunmakla yükümlü olacak. Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemelerde tüketicinin tavizsiz korunacağını, aldatıcı ticari uygulamalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Tüketici kandırılmaktan böyle korunacak! Kişiye özel reklamlar, indirimler ve aldatıcı beyanlar sıkı takipte

Düzenlemenin detayları şöyle:

ÇOCUK HEDEFLİ REKLAM YASAK

Dijital dünyada çocukların veri güvenliğini korumak amacıyla, kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak çocuklara yönelik hedefli reklam yapılması tamamen yasaklandı.

Influencer’lara şeffaflık: Sosyal medya etkileyicilerinin (Influencer) kazanç, indirimli ürün/hizmet veya etkinliğe katılım gibi menfaat elde ettiği paylaşımlarında, ticari iş birliğinin anlaşılmasını sağlayacak “reklam” ya da “tanıtım” ibarelerini kullanması zorunlu tutuldu.

Tüketici kandırılmaktan böyle korunacak! Kişiye özel reklamlar, indirimler ve aldatıcı beyanlar sıkı takipte

YAPAY ZEKÂ KARAKTERE SINIR

Falcı, medyum ve astrolog reklam yasağının kapsamı genişletildi. Mevcut yasa dışı bahis ve kumar kısıtlamalarına ek olarak, tüm yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına dâhil edildi.

Öte yandan reklamlarda yapay zekâ ile üretilen, insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin yer alması hâlinde bu durum açıkça belirtilecek. Gerçek bir kişinin yapay zekâ kopyasının (dijital ikiz) ürünü bizzat denemiş gibi tavsiye ettiği aldatıcı reklamlar ise yasaklandı.

ÇEVRE DOSTU İSE BELGELEYİN

“Çevre dostu” gibi genel ibarelerin açıklamasız kullanımı da yasaklandı. Çevresel beyanların ürünün yaşam döngüsünün hangi aşamasına ait olduğu belirtilecek ve bu iddialar üniversiteler veya akredite bağımsız kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanacak.

Tüketicilerin bilgi eksikliğinin istismar edilmesini önlemek amacıyla, ticari reklam ve ilanlarda akademik ünvanların güven devşirmek için aldatıcı veya yanıltıcı şekilde kullanılması da engellendi. Bununla birlikte satın alma sürecine dair resmî doğrulama yapılmayan mecralardaki tüketici yorumları da yayımlanamayacak. Değerlendirmeler ürün, teslimat veya satıcı gibi başlıklarda ayrılacaksa olumlu-olumsuz tüm yorumlara aynı alanda şeffafça yer verilecek.

Tüketici kandırılmaktan böyle korunacak! Kişiye özel reklamlar, indirimler ve aldatıcı beyanlar sıkı takipte

İNDİRİM, SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATINA GÖRE

İndirimli satışlarda başlangıç tarihinden önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınarak üzeri çizilecek. Ürünün o sezondaki en yüksek fiyatı baz alınarak ‘yüzde 70 indirdik’ beyanında bulunulamayacak. Satıcı, son fiyatın, en fazla 10 gün önceki en düşük fiyat üzerinden yapıldığını ispatlamakla yükümlü olacak. Çabuk bozulabilen meyve-sebze ile hizmetlerde indirimden önceki fiyat baz alınacak. Şartlı satışlar da bu kurallara tabi olacak.

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CEVAP SÜRESİ 48 SAATE İNDİ

Tüketici şikâyetlerinin yayımlandığı mecralarda, firmalara cevap hakkı için tanınan 72 saatlik yasal süre 48 saate indirildi. Bu sürede cevaplamayan şikâyetler doğrudan yayına alınacak.

GIDA GİBİ TAKVİYE VURGUSUNA DİKKAT

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi uyandıracak şekilde tanıtılması yasaklandı. Bu ürünlerin, sağlık beyanı kapsamına giren hususlar hariç olmak üzere karşılaştırmalı reklamı yapılabilecek.

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