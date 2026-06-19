ALZ Fuar tarafından düzenlenen 2. Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 17-20 Haziran arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuarda 184 blok mermer firması, 65 makine ve iş makinesi firması, 30 mermer sanatları ve el sanatları üreticisi ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu toplam 308 katılımcı yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 227 katılımcıyla gerçekleştirilen fuar, bu yıl yüzde 35 büyüyerek sektörün en hızlı gelişen organizasyonlarından biri olmayı başardı. 38 ülkeden gelen yaklaşık 350 nitelikli alıcı, fuar kapsamında Türk doğal taş sektörünün üretim gücünü yerinde inceleme fırsatı bulacak. Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye’nin 42 farklı ilinden ve iki farklı ülkeden katılımcının yer aldığı fuar, doğal taş sektörünün tüm bileşenlerini aynı platformda buluşturuyor.

Fuarın uluslararası arenada gördüğü ilgiyle birlikte çok sayıda ülkenin burada bulunmasının atılan tohumun tuttuğuna işaret olduğunu belirten Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Afyonkarahisar artık Türkiye’nin en büyük blok mermer buluşma merkezidir” dedi. ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de “38 ülkeden 350’nin üzerinde iş insanından oluşan alım heyetlerimizi fuarımızda iş bağlantıları kurmak üzere ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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