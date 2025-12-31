Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Eylül itibarıyla 564,9 milyar dolar, net dış borç stoku da 279,4 milyar dolar oldu. Hazine garantili dış borç stoku, 15,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, kamu net borç stoku 8 trilyon 236 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ankara kulislerinde emekli zammı! Masada yepyeni bir rakam var

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORCU NE KADAR?

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 564,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 36,7 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 279,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,2 seviyesinde tespit edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan ikramiye

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ...

Hazine garantili dış borç stoku da 15,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 236 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,3 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 14 trilyon 133 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,5 oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası