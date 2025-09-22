Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı: Ankara, İstanbul'u geçti!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile hazırlanan Türkiye 100 listesi açıklandı. Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ listenin zirvesinde yer aldı.

100 ŞİRKETTEN 67’Sİ İHRACAT YAPIYOR

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

İlk 10’a giren şirketlerin 8'i Ankara merkezli. İlk 3 sıra;

Deeptech Universe AŞ (Yüzde 19.153, Ankara),

Batı Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş (Yüzde 18.093, Kahramanmaraş),

Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. (Yüzde 5.126, İstanbul)

SEKT ÖR VE İSTİHDAM ÇE ŞİTLİLİĞİ

Türkiye 100 listesinde bilişim, toptan ticaret, makine ve ekipman imalatından elektronik ve mühendisliğe kadar 34 sektör yer alıyor. Şirketlerin ortalama yaşları 12 yıl, CEO’ların yaş ortalaması 45, 7 şirket kadın yöneticiler tarafından yönetiliyor ve 11 şirketin CEO’su 35 yaşın altında.

İSTİHDAM VE VERİMLİLİKTE ÖNEML İ ARTIŞ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı kısa konuşmada şirketlerin çalışan başına üretimlerini yüzde 718 artırdığını ve toplam istihdamlarını yüzde 88 artırdığını belirtti. Şirketlerin her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağlıyor.

YENİLİK Ç İ VE GEN Ç YÖNET İCİLER ÖNE ÇIKIYOR

Listeye giren şirketlerin yüzde 91’i bilgi teknolojilerine yatırım yapıyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 84’ü çalışanlarının eğitim ve niteliklerini artırmaya yönelik programlar yürütüyor. 32 şirket ise dijital platformlardan satış gerçekleştiriyor.

T ÜRK İYE’NİN HIZLI B ÜYÜME POTANS İYELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende, Türkiye’nin ekonomik istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla hızlı büyüyen şirketleri desteklediğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye 100 programının, girişimcilik ve yenilikçilikte örnek şirketleri görünür kıldığını ifade etti.