TETSİAD ve UTİB buluşmasında tekstil sektörünün geleceği, teknik tekstil yatırımları ve dijital dönüşüm masaya yatırıldı. Avrupa’daki 100 milyar dolarlık teknik tekstil pazarında daha güçlü yer hedeflenirken, genç kuşakların sektöre kazandırılması için yeni projelerin önemi vurgulandı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler ve beraberindeki heyet, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı İhsan İpeker ile bir araya geldi. Görüşmede sektörün geleceği, küresel rekabet gücünü artıracak projeler ve dijitalleşme hamleleri masaya yatırıldı.

Tekstil sektörünün gelecek vizyonunu değerlendiren UTİB Başkanı İhsan İpeker, Avrupa’daki 100 milyar dolarlık teknik tekstil pazarından daha fazla pay alınması gerektiğinin altını çizdi.

İhsan İpeker- Murat Şahinler

Sektörün küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması için katma değerli üretimin büyük önem taşıdığını belirten İpeker “Sahip olduğumuz güçlü üretim birikimini; teknik tekstiller, sürdürülebilir üretim ve dijitalleşme ile destekleyerek daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmalıyız” dedi.

Geleceği güçlü kılmanın yolunun genç kuşakları sürece dâhil etmekten geçtiğini belirten TETSİAD Başkanı Murat Şahinler ise, Bakanlık destekli “Genç TETSİAD” ve “Genç TETSİAD Akademi” projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Şahinler, “Gençlerimizi işin içinde yetiştirmeliyiz. Sektördeki tecrübeyi yeni neslin enerjisi ve dijital vizyonuyla birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası