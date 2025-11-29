Türkiye bölgenin veri merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Google’ın Türkiye’de yerel bir ortak ile 3 milyar dolarlık veri merkezi kararının ardından bir yatırım da Vodafone’dan geldi.

ÖMER TEMÜR / GAZİANTEP - İstanbul ve Ankara’da iki büyük veri merkezi yatırımı yapacağını açıklayan Vodafone ayrıca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete açtığı “Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi” ile Anadolu’daki işletmelerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak.

Vodafone, teknoloji merkezi ile ilk yılda 500 işletmeye ulaşmayı hedefliyor. Tec Hub Teknoloji Merkezinin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Gaziantep Model Fabrika’nın Anadolu sanayisi için önemli bir adım olduğunu belirterek “5G’yi 1 Nisan itibarıyla tüm Türkiye’de hayata geçireceğiz. 5 kıtadaki deneyimimizi ülkemize taşıyarak Türkiye’nin 81 ilinde, 922 ilçesinde 5G hizmetini sunacağız. Model Fabrika içinde yer alan Vodafone Business Tech Hub, işletmelerimizin 5G’yi ve dijitalleşmenin tüm imkanlarını yerinde deneyimleyeceği, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü artıracağı bir merkez olacak” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da 5G’nin özellikle işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını hızlandıracağını söyledi. Kestioğlu “Yapay zekâ, bulut bilişim, 5G ve siber güvenlik en büyük dönüştürücü etkiye sahip teknolojiler olarak öne çıkıyor. 5G’nin sanayi kuruluşlarında verimliliği yüzde 20 artırması, operasyonel maliyetleri yüzde 30 düşürmesi ve ihracata 103 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Biz de bu sebeple Vodafone Business Tech Hub ile bu teknolojileri işletmelerin yanındayız. Vodafone Business olarak bugün 1,7 milyon küçük işletmenin, 70 bin KOBİ’nin ve 5 bin büyük işletmenin teknoloji iş ortağıyız. Türkiye’deki veri merkezlerimiz ve küresel altyapımızla işletmelere uçtan uca teknoloji çözümleri sağlıyoruz. Gaziantep Model Fabrika’da hayata geçirdiğimiz Vodafone Business Tech Hub, bu vizyonun bu bölgedeki en güçlü adımı. Sadece Gaziantep’deki işletmelere değil bölge illerdeki işletmelere de hizmet vereceğiz” dedi.

19 MİLYAR DOLARLIK EK YATIRIM

Kestioğlu, teknoloji merkezinin yanı sıra İstanbul ve Ankara’da iki yeni veri merkezi yatırımı yapacaklarını bildirdi. Kestioğlu “İzmir’de DAMAC fi rması ile 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı yaptık. Ege’nin en büyük veri merkezi yatırımı olacak. Şubat-mart gibi açacağız. Ankara’daki veri merkezinin kapasitesini de 19 milyon dolar ek yatırımla artırdık. İstanbul ve Ankara’da iki yeni büyük veri merkezi için fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Çok da uzun olmayan, kısa ve orta vadede bu yatırımları duyuruyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezi”nde akıllı fabrika, görüntü işleme, iş sağlığı ve güvenliği, red enerji, operasyonel verimlilik ve siber güvenlik başlıklarında hazırlanan uygulama örnekleri, gerçek senaryolarla sunuluyor. Ayrıca merkezde iş toplantıları, eğitimler, seminerler ve sanayiye yönelik büyük ölçekli etkinlikler düzenlenecek.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

İşletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak olan Vodafone Business Tech Hub Teknoloji Merkezinin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlunun yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Editör:ÖMER TEMÜR

