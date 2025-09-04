Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 139,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 763,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 9,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 139,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 763,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Ağustos haftasında 34 milyar 466,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 674,3 milyon dolardan 15 milyar 503,8 milyon dolara, ÖST stokları ise 837,9 milyon dolardan 844,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Real Madrid'de Arda Güler'i üzecek haber! Büyük tepki: Saygısızlık, kabul edilemezOrdu Ünye'de silahlı saldırı! 'Su'dan sebepten 2 kişi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! İşte kasadaki para - EkonomiRezervlerde tarihi rekor! İşte kasadaki paraNe palamut ne de hamsi! Denizden adeta fışkırıyor, fiyatı 1.800 liradan 800 liraya düştü - EkonomiFiyatı 1.800 liradan 800 liraya düştü150 bin kişiyi ilgilendiriyor! Metal işçisi zam talebini açıkladı - EkonomiZam taleplerini açıkladılarKYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam! İşte yeni fiyatlar... - EkonomiKYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam!İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeni dönem! Yüzde 60 oranında... - Ekonomiİndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yeni dönemÇiftçilerin beklediği haber! 5,2 milyar lira hesaplara yatırıldı - Ekonomi5,2 milyar lira çiftçilerin hesabına yatırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...