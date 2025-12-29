Piyasalarda 2025 yılının tamamlanmasına 3 gün kala risksiz getiriyi tercih eden yatırımcının dikkati bir yandan mevduat faizi oranlarında… Uzmanlar, bankaların “bilanço makyajı” döneminin 31 Aralık’ta sona ereceği ve 2 Ocak’tan itibaren mevduat oranlarında düşüşlerin hızlanabileceği uyarısında bulunuyor. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda 2026 öncesinde son hafta başlarken, bir süredir düşüş eğilimde seyreden mevduat faizi oranları da yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Merkez Bankası %47,50 politika faizi ile başladığı 2025 yılını, %38,00 ile tamamladı. Bu süreçte mevduat getirilerinde de önemli düşüşler yaşandı. Yılın başında %55 yaklaşan mevduat oranları, bugün %40 sınırına kadar geriledi.

İşte mevduatta yılın son fırsatları

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

29 Aralık 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi sunan bankalar şöyle:

-Odeabank: %41,00

-Denizbank: %40,50

-QNB: %40,50

-Akbank: %40,50

-Vakıfbank: %40,00

-Fibabanka: %39,50

-Yapı Kredi: %39,25

-Alternatif Bank: %39,00

-TEB: %37,50

-ING: %37,00

500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 500 bin TL mevduatın 32 günde getiri tablosu şöyle:

-Mevduat Tutarı: 500 bin TL

-Mevduat Oranı: %41,00

-Mevduat Vadesi: 32 Gün

-Mevduat Getirisi (net): 14 bin 828 TL

Yüksek getiri için 3 gün! İşte mevduatta yılın son fırsatları

YIL SONU UYARISI

Bankaların yılın son günlerinde bilançolarını yüksek göstermek için mevduat oranlarını da yukarıda tuttuğunu aktaran uzmanlar, “Yeni yıl ile birlikte böyle bir ihtiyaç kalmayacağı için mevduat oranlarında bir miktar daha düşüş olabilir. Dolayısıyla 2025’in son günlerindeki oranlarla daha uzun vadeyi tercih etmek, yatırımcı için daha iyi bir strateji olabilir” yorumunda bulunuyor.

Yüksek getiri için 3 gün! İşte mevduatta yılın son fırsatları

ARALIK ENFLASYONU

Faiz oranlarının seyri için kritik öneme sahip enflasyona da dikkat çeken uzmanlar, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ve yıllık TÜFE’nin de önemli bir gösterge olacağını ifade ediyor.

TCMB tarafından gerçekleştirilen aralık ayı beklenti anketinde, bu ay TÜFE’nin %1,08 olabileceği tahmini öne çıkmıştı. Beklentilere paralel ya da daha düşük bir veri gelmesi halinde, TCMB’nin faiz indirimi için elinin güçleneceği de ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası