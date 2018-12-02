Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

50 dönüm arsa üzerinde geliştirilen proje Ertan Çelik İnşaat tarafından yapılacak. Projede 2+1, 3+1, 4+1 daireler ile ‘‘Parlamenterler Golf Life’’ markasıyla müstakil villalarda yer alacak. 2020 yılının sonunda teslimi planlanan Ankara Golfkent’te daireler; 118 metrekare 2+1’ler 395.000 TL’den, 142 metrekare 3+1’ler 495.000 TL’den, 178 metrekare 4+1’ler ise 595.000 TL ‘den peşin alımlarda yatırımcılara sunuluyor. 244 metrekareden başlayan müstakil bahçe kullanımlı villalar ise peşinde 1 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Projeye özel şirket bünyesinde 24 vade farksız ödeme, 36 ay taksitte yüzde 0,58, 48 ay taksitte yüzde 0,66 ve 60 ay taksitte yüzde 0,88 vadeli ödeme seçenekleri bulunuyor. Aralık ayı sonuna kadar geçerli fiyatlarda peşin ödemelerde yüzde 25 indirim yapılıyor.