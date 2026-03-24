Enflasyondaki düşüşe paralel olarak boş ev kiralarında son 12 ayda ortalama artış, Şubat 2026’da %24,94 oldu. Bu oran, Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Eski kiracılar için yenilenen kira kontratlarında zam oranı ise %33,39 oldu. Gayrimenkul Danışmanı Selçuk Hiçdurmaz, “Eski kiracı daha dezavantajlı konuma düştü. Şimdilerde ev sahipleri, düzenli ödeme yapan eski kiracılarını elinde tutmaya çalışıyor” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye piyasalarında enflasyondaki düşüşe paralel olarak, kira artış hızında da belirgin bir yavaşlama yaşanıyor. İlk defa yapılacak sözleşmeleri ifade eden “boş konut” kiralarında, Şubat 2026 itibarıyla son 12 aylık dönemde ortalama kira artışı %24,94 oldu.

Endeksa tarafından ölçülen bu veriler, Türkiye’de daire nitelikli konutların durumunu gösterirken; ortalama metrekare kira fiyatı geçen ay 238 TL oldu. Brüt 106 metrekarelik bir konutun ortalama kirası ise 25 bin 210 TL oldu.

Eski kiracı kıymete bindi!

YENİ KİRACI DAHA AVANTAJLI

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat enflasyon verilerine göre, yenilenen kira kontratlarında zam oranı (maksimum) %33,39 olarak ortaya çıktı. Devam eden kontratlar için geçerli olan bu oran, boş kiralık evlerdeki artışı olukça üzerinde gerçekleşti.

Bu durum yeni kiracıların, eski kiracılara göre daha avantajlı olmaya başladığı bir dönemi de beraberinde getirdi.

%25 SINIRI KALKINCA…

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Danışmanı Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle pandemi sonrası ilk dönemde, boş ev kiraları hızla yükselişe geçmişti. Piyasada %25 kira artış sınırı ise dolu evlerde ikamet eden eski kiracıların kiralarının düşük kalmasını beraberinde getirmişti. Ancak son 1-2 yıllık dönemde zam sınırının kalkması ve kira artışlarının ‘geriden gelen’ 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılması, eski kiracıları dezavantajlı duruma düşürmeye başladı” dedi.

“KIPIRDAMAYIN” DİYORDUK!

Adrese Gayrimenkul Kurucusu Selçuk Hiçdurmaz, önceden eski kiracılara “yerinizden kıpırdamayın” derken, şimdilerde “fahiş kira artışlarıyla karşılaşmaları halinde daha uygun ev bulabileceklerini” tavsiye etmeye başladıklarını ifade etti.

Hiçdurmaz, “Neredeyse her binada kiralık tabelası görmeye başladık. Kiralık dairelerin ilanda kalma süreleri uzadı. Seçenek çoğaldı. Kentsel dönüşüm projeleri bittikçe ve ev sahiplerinin evlerine dönmesiyle birlikte, boş ev arzı daha da artacak” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ DURUM FARKLI!

Selçuk Hiçdurmaz, “Bu durum artık kiracının daha güçlü olduğu bir dönemi de beraberinde getirmeye başladı. Benzer şekilde ev sahiplerine de şunu söylüyoruz: Eski kiracınıza yaptığınız zammın ardından ortaya çıkan yeni rakam, güncel rayiçlerin üzerine çıkabilir. Bu durumda eviniz boşalabilir ve daha ucuzdan kiraya vermek zorunda kalabilirsiniz. Eviniz birkaç ay boş da kalabilir, buradan da zarar yazarsınız. Dolayısıyla mevcut kiracıyı içeride tutmaya çalışın” değerlendirmesinde bulundu.

Veri Değer Boş konut kira artışı (12 ay) %24,94 Yenilenen kontrat kira artışı %33,39 En düşük seviye karşılaştırması Ocak 2021 Ortalama m² kira 238 TL Ortalama konut büyüklüğü 106 m² Ortalama kira bedeli 25.210 TL Önceki kira artış sınırı %25 İncelenen dönem Son 12 ay Veri tarihi Şubat 2026

