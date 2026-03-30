Hane halkının yatırım tercihinde ‘gayrimenkul’ %28,5 ile ikinci sırada yer almaya devam ediyor. ‘Gayrimenkul Okulu’ tarafından yapılan bir analize göre, 2022-2023 döneminde Türkiye’de 100 metrekare ortalama bir konut alabilmek için gereken tutar 22-25 yıllık asgari ücrete kadar yükseldi. Şubat 2026 itibarıyla ise söz konusu tutar 13 yıllık asgari ücrete geriledi. Analizde, asgari ücret bazında konut fiyatlarının dengelendiği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen son beklenti anketinin sonuçlarına göre, mart ayında hane halkının yatırım tercihinde “gayrimenkul” %28,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, Türk toplumunun geleneksel "güvenli liman" refleksi sebebiyle konut yatırımının cazibesini koruduğunu beliriyor.

NEDEN KONUT ALIYORUZ?

“Hane halkının yıl sonu enflasyon beklentisi %50 seviyelerine yaklaştı. Altın fiyatlarının çok yükselmesi ve son dönemde de volatilitenin artması, sarı metalde belirsizliği beraberinde getirdi. Konut fiyatlarındaki reel düşüş de gayrimenkulü teşvik ediyor. Son olarak şubatta %3,9'luk bir reel kayıp söz konusu oldu. İnsanlarda bu sebeplerle birikimlerini korumak amacıyla konut alma isteği artıyor” şeklinde konuşuyor.

DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Buna karşılık gayrimenkul yatırımcısına uyarılarda da bulunan sektör temsilcileri “Her ne kadar altın fiyatlarında bir gerileme yaşansa da konut fiyatları, altın bazında değer kaybı yaşıyor.

Mayıs 2023'te 1 metrekare konut yaklaşık 18-19 gram altına denk gelirken, günümüzde bu rakam 7 grama kadar gerilemiş durumda. Konut fiyatlarındaki nominal artışlar enflasyonun gerisinde kaldığı için gayrimenkul, uzun süredir reel anlamda değer kaybeden bir varlık türü haline geldi.

Öte yandan piyasadaki hareketliliğin de daha çok alt ve orta segmentte yoğunlaştığı görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALIM GÜCÜ DE ÖNEMLİ

Sonuç olarak konutun hâlâ psikolojik olarak en güçlü güvenli limanlardan biri olarak görüldüğü, ekonomik verilerin ise bunu tam olarak teyit etmediği ifade ediliyor.

Konut yatırımında alım gücünün de önemine dikkat çekilirken; İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Kurucu Ortağı olan Celal Erdoğdu tarafından hayata geçilirken “Gayrimenkul Okulu”, asgari ücret ve konut fiyatları konusunda dikkat çeken bir analiz yaptı. İlandaki konutlar dikkate alınarak gerçekleştirilen analize göre; 100 metrekarelik bir evin fiyatının asgari ücrete oranı, son yılların en düşük dönemlerinden birine geriledi.

ASGARİ ÜCRET HESABI

Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de 100 metrekare ortalama bir konut alabilmek için gereken tutar 12,98 yıllık asgari ücret karşılığına denk geliyor.

Analizde “Bu rakam, 14,3 yıl olan tarihsel ortalamanın altında seyrediyor. 2022-2023 döneminde ise bu oran 22-25 yıl seviyelerine kadar çıkarak rekor kırdı.

Şu anki 12,98 yıl seviyesi, alım gücü açısından (geçmişteki yüksek noktalara kıyasla) daha rasyonel bir noktada duruyor. Yani konut fiyatları, asgari ücrete oranla geçmişteki zirve dönemlerine kıyasla bir miktar dengelenmiş görünüyor” ifadelerine yer verildi.

