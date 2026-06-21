İstanbul'da son yıllarda devreye alınan metro ve raylı sistem projeleri, yalnızca ulaşımı hızlandırmakla kalmıyor, şehrin yatırım ve yerleşim haritasını da yeniden şekillendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tamamladığı yeni hatlarla birlikte Arnavutköy, Göktürk, Kayaşehir ve Kemerburgaz gibi bölgeler yatırımcıların radarına girerken, geçmişte metro bağlantısı kazanan Başakşehir, Kartal ve Kağıthane gibi ilçelerde yaşanan değer artışları dikkat çekiyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Son yıllarda devreye alınan metro projeleri, İstanbul'da ulaşım alışkanlıklarını değiştirirken gayrimenkul piyasasında da yeni çekim merkezleri oluşturuyor. Başakşehir'den Arnavutköy'e, Kağıthane'den Halkalı'ya uzanan stratejik metro ağları geçmişte Kartal, Pendik ve Başakşehir örneklerinde olduğu gibi geçtiği bölgelere değer katarak konut piyasasının yeni odak noktalarını ortaya çıkarıyor. Havalimanı bağlantıları ve kesintisiz metro koridorları sayesinde erişilebilirliğin "yeni lüks" hâline geldiği bu dönemde, ulaşım projelerine yakın lokasyonlar hem yatırımcıların hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların radarına girerken İstanbul'un gelecekteki büyüme koridorlarını şekillendiriyor.

GELECEK VADEDEN BÖLGELER

• Arnavutköy

• Bolluca

• Taşoluk

• Hamidiye

• Halkalı

• Gayrettepe

• Göktürk

• Kemerburgaz

ALTYAPI YATIRIMLARIYLA DEĞERLENEN BÖLGELER

• Başakşehir

• Kartal

• Pendik

• Sancaktepe

• Kağıthane

• Mahmutbey

• Beylikdüzü

Yatırımcının yeni rotası metro! Ulaşım gelen bölge değer kazanıyor

İSRA HOLDİNG PROJELERİ ULAŞIMLA HIZ KAZANIYOR

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kayaşehir İstasyonu'na olan yakınlığı, Başakşehir'deki İsra Holding projelerini İstanbul gayrimenkul piyasasında stratejik bir konuma taşıyor. Havalimanına yalnızca üç durak mesafede bulunan V Metroway AVM, V Statü, V Mall İstanbul ve Hillport Family Suites gibi projeler; metro hattının sunduğu hızlı ulaşım imkanıyla hem şehir içi ticaretin hem de uluslararası ziyaretçi trafiğinin yeni merkez üssü haline geliyor. İsra Holding, bölgedeki projelerini modern sosyal yaşam alanları ve ticari çekim merkezleriyle bütünleştirerek Başakşehir'in ekonomik potansiyelini zirveye taşıyor.

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BÖLGE GELİŞİYOR

Modern mimari ve merkezi konumun birleştiği bu projeler, yatırımcılar ve konut arayışında olanlar için benzersiz fırsatlar sunuyor. Özellikle Emlak Konut GYO iş birliğiyle yükselen V Statü projesi ve dünya markalarını ağırlamaya hazırlanan V Mall İstanbul, ulaşım altyapısındaki bu güçlü entegrasyon sayesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir durak noktası oluşturuyor. İstanbul'un yeni büyüme koridorunda sürdürülebilir bir değer üreten İsra Holding, ulaşım avantajını merkeze alan bu projeleriyle Başakşehir'i İstanbul'un dünyaya açılan en dinamik ticaret ve yaşam akslarından biri haline getiriyor.

Yatırımcının yeni rotası metro! Ulaşım gelen bölge değer kazanıyor

İSTANBUL'UN BATI KORİDORU CANLANDI

İstanbul'da genişleyen raylı sistem ağı, ulaşım sürelerini kısaltırken konut talebinin yönünü de değiştiriyor. Son yıllarda tamamlanan metro hatları sayesinde daha önce merkeze uzak görülen birçok bölge, yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi odağı haline gelirken, raylı sistem projeleri gayrimenkul sektörünün en önemli değer artırıcı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Son olarak hizmete giren Halkalı-Arnavutköy metro hattıyla birlikte İstanbul'un batı koridorunda yeni bir dönem başladı. Halkalı ile Arnavutköy arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıran proje, aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını güçlendirerek bölgenin cazibesini artırdı. Uzmanlar, büyük ulaşım projelerinin bulunduğu bölgelerde konut talebinin, ticari hareketliliğin ve nüfus yoğunluğunun zaman içerisinde belirgin şekilde arttığına dikkat çekiyor.

Yatırımcının yeni rotası metro! Ulaşım gelen bölge değer kazanıyor

YATIRIM TERCİHLERİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro koridoru da İstanbul'un kuzey ve batı aksını birbirine bağlayan stratejik projeler arasında gösteriliyor. Kentin farklı noktaları arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayan bu hatlar, vatandaşların yaşam ve yatırım tercihlerini doğrudan etkiliyor. İş merkezlerine, havalimanına ve toplu ulaşım ağlarına daha kolay erişim imkanı sunan bölgeler konut talebinde öne çıkarken, yatırımcılar da gelecekte değerlenme potansiyeli taşıyan lokasyonlara yöneliyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, geçmişte de benzer örneklerin yaşandığını belirtiyor. Raylı sistem yatırımlarının ardından Kartal, Pendik, Kâğıthane ve Başakşehir gibi ilçelerde önemli gelişim süreçleri yaşandığını ifade eden sektör temsilcileri, yeni metro hatlarının geçtiği bölgelerde de benzer bir dönüşüm bekliyor. Özellikle Arnavutköy, Göktürk, Kayaşehir ve çevresinin önümüzdeki yıllarda İstanbul'un yükselen yerleşim ve yatırım merkezleri arasında yer alabileceği değerlendiriliyor.

Yatırımcının yeni rotası metro! Ulaşım gelen bölge değer kazanıyor

DEVLET YAPIYOR ŞEHİRLER BÜYÜYOR

Uzmanlara göre ulaşım projeleri yalnızca yolculuk sürelerini kısaltmıyor, aynı zamanda şehirlerin büyüme yönünü de şekillendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hayata geçirdiği metro, demir yolu ve bağlantı projeleri, konut piyasasında uzun vadeli değer oluşturan yatırımlar arasında kabul ediliyor. İstanbul'da genişleyen raylı sistem ağı sayesinde yeni yaşam alanları gelişirken, vatandaşlar da daha erişilebilir ve planlı yerleşim bölgelerine yöneliyor. Sektör temsilcileri, konut yatırımlarında artık yalnızca mevcut ulaşım imkânlarının değil, devam eden ve planlanan ulaşım projelerinin de yakından takip edildiğini belirtiyor. Birçok yatırım kararında, bölgeye gelecek metro hattı veya yeni ulaşım bağlantısının belirleyici unsur hâline geldiğine dikkat çeken uzmanlar, raylı sistem projelerinin şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişiminde kritik rol oynadığını ifade ediyor. Ulaşım altyapısına yapılan yatırımların etkisinin yalnızca trafikte değil, istihdamdan ticarete, konuttan bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir alanda hissedildiği belirtiliyor.



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