22 Aralık 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:07

Haftanın son iş gününde kendini soğuk havaya teslim eden İstanbul için yeni bir son dakika uyarısı geldi. İBB AKOM tarafından yapılan son hava değerlendirme raporuna göre, şu an devam eden rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

80 KİLOMETEREYE KADAR ÇIKACAK

AKOM vatandaşların fırtınaya karşın tedbirli olması gerektiğinin altını çizerken, rüzgarlı havanın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, 80 kilometreye kadar hızlanabileceğini açıkladı.

Rüzgarlı hava ile birlikte yağmur geçişlerinin de olabileceği ifade edildi.

Cumartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtınanın, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlara neden olabileceği bu nedenle vatandaşların bu konuda dikkatli olmasının da gerekli olduğu bildirildi.

KEREM ÖKTEN SAAT VERDİ VE UYARDI: ‘İŞTEN ÇIKAR ÇIKMAZ EVE KOŞUN’

Sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulunan ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, milyonlarca İstanbulluyu uyardı. Akşam saatlerinde İstanbul’da sağanak yağış ve lodosun etkili olacağını belirten Ökten, “İstanbul’da akşam iş çıkışı özellikle Boğaz ve Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor” çağrısında bulundu.