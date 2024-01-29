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    • AKOM'dan İstanbullulara 'kar' uyarısı: Gök gürültülü ani kar yağışlarına hazır olun

    İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde kendisini gösterdi. AKOM, kentte salı öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası'nın batısında, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceği uyarısında bulundu. Kurum ayrıca, yağışların kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültülü şekilde geleceğini söyleyip ani kar sağanaklarına karşılık vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı yaptı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    AKOM&#039;dan İstanbullulara &#039;kar&#039; uyarısı: Gök gürültülü ani kar yağışlarına hazır olun

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası mega kent İstanbul'un bazı ilçeleri dün beyaza büründü. Kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Meteoroloji'nin ardından bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarına dikkat çekerek yağışların etkisini artıracağını duyurdu. 

    AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişlerinin etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

    YARINA DİKKAT! 

    Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin yaşanmasının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

    Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

    İBB'nin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı bildirildi.

    METEOROLOJİ'DEN DE UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Güncel > AKOM'dan İstanbullulara 'kar' uyarısı: Gök gürültülü ani kar yağışlarına hazır olun
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