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    • İstanbul'un kapısı kara teslim! Görüş mesafesi düştü, trafik tıkandı

    Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'a kar adım adım yaklaşıyor. Bolu Dağı'nda etkisini gösteren kar sonrası görüş mesafesi 20 metreye düştü. Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Bursa'da ise kar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Akom, Meteoroloji, Hava Durumu, Bolu Dağı, Bursa, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul'a kar uyarılarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da saat verdi.

    Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

    AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'un çevresinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda yağış artarak devam ediyor.

    İstanbul'un kapısı kara teslim! Görüş mesafesi düştü, trafik tıkandı

    GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

    Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Bakacak, Darıyeri ve Sarıçökek mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

    Sürücü Ramazan Çolak, "Bugün Bolu Dağı'nda yoğun kar ve sisli bir hava var. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Şuanda Topuk Yaylasına gidiyorum. Orası biraz karışık. Orada şu anda kar 1 metreye yaklaştı. Yani 100 santimetre oldu ama ulaşımda sorun olmuyor. Yollarımız açık" dedi.

    İstanbul'un kapısı kara teslim! Görüş mesafesi düştü, trafik tıkandı

    BURSA'DA TRAFİK KİTLENDİ

    Bursa İznik'te gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. İznik-Yenişehir yolunda oluşan buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

    İstanbul'un kapısı kara teslim! Görüş mesafesi düştü, trafik tıkandı

    Buz pistine dönen yolda seyir halinde olan bir kamyonet ise adeta dans ederek ilerledi. Kamyonetin arkasında seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AkomMeteorolojiHava DurumuBolu DağıBursa
    Haberler > Güncel > İstanbul'un kapısı kara teslim! Görüş mesafesi düştü, trafik tıkandı
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