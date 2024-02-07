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    • Baharı yaşayan İstanbul için AKOM'dan yeni açıklama: Sıcaklık ne kadar sürecek?

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Baharı yaşayan İstanbul için AKOM&#039;dan yeni açıklama: Sıcaklık ne kadar sürecek?
    İstanbul, Hava Durumu, Akom, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da bahar tadında seyreden hava için AKOM'dan yeni açıklama geldi. AKOM'a göre sıcaklık 13 Şubat'a kadar etkisini sürdürecek, hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında seyredecek. Sıcak hava salı günü ise pik yaparak 17 dereceye yükselecek. Şubat ayının son haftasında ise sıcaklığın mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde olması bekleniyor. 

    Doğu Anadolu kar ve soğukla mücadelesini sürdürürken yurdun batısı sıcaklara teslim oldu. Özellikle mega kent İstanbul ilkbahar sıcaklarını şubat ayında yaşıyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığın en az 1 hafta daha devam etmesi bekleniyor.

    AKOM'un verilerine göre 13 Şubat'a kadar İstanbul'da hava güneşli ve açık olacak. Bu süreçte hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında seyredecek.

    SICAKLIK NE KADAR SÜRECEK?

    13 Şubat Salı günü hava sıcaklığının 17 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise kısa süreli yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre şubat ayının 3. haftasında da hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

    Şubat ayının 4'üncü haftasında da hava sıcaklığının mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde olması bekleniyor. 

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulHava DurumuAkom
    Haberler > Güncel > Baharı yaşayan İstanbul için AKOM'dan yeni açıklama: Sıcaklık ne kadar sürecek?
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