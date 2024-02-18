Bolu'da tatil yolu çile yolu oldu: Araçları iterek kurtardılar
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tatilcilerin gözde destinasyonlarından Kartalkaya'da kar ve buz keyif değil çile oldu. Yolda kalan çok sayıda tatilci, ekiplerin yetersiz kalmasından dolayı kendi çabalarıyla araçlarını kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Kar tatilini Bolu Kartalkaya'da geçirmek isteyenler adeta çile yolculuğuna çıktı. Bolu'nun gözde turizm mekanına gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı.
Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı.
ARAÇLARINI İTEREK KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı