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    Bolu'da tatil yolu çile yolu oldu: Araçları iterek kurtardılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bolu, Kar, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tatilcilerin gözde destinasyonlarından Kartalkaya'da kar ve buz keyif değil çile oldu. Yolda kalan çok sayıda tatilci, ekiplerin yetersiz kalmasından dolayı kendi çabalarıyla araçlarını kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı. 

    Kar tatilini Bolu Kartalkaya'da geçirmek isteyenler adeta çile yolculuğuna çıktı. Bolu'nun gözde turizm mekanına gitmek isteyen vatandaşların araçları kar ve buzla kaplı yolda kaldı.

    Ekiplerin yetersiz kaldığı Kartalkaya yolunda tatilciler, kendi çabalarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı.

    Bolu'da tatil yolu çile yolu oldu: Araçları iterek kurtardılar

    ARAÇLARINI İTEREK KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

    Bolu'da tatil yolu çile yolu oldu: Araçları iterek kurtardılar

    Araçlarını iterek kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tatillerinin çileye döndüğünü ifade etti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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