Bolu'da tatil yolu çile yolu oldu: Araçları iterek kurtardılar

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Şubat 2024 12:37 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 12:46 - Güncelleme:

Bolu, Kar, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tatilcilerin gözde destinasyonlarından Kartalkaya'da kar ve buz keyif değil çile oldu. Yolda kalan çok sayıda tatilci, ekiplerin yetersiz kalmasından dolayı kendi çabalarıyla araçlarını kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı.