Çifte cinayette sır perdesi aralandı: DNA testi, gerçekleri ortaya çıkardı

Antalya'da motokurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldüren Zeynel Boyacı, suçunu itiraf etti. Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Boyacı, battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin ise baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti. Yapılan DNA testleri, cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu doğruladı.

Antalya'da 20 Aralık'tan beri haber alınamayan motokurye Ali Diken'in ailesi, polis kayıp başvurusunda bulundu. Çaresiz aile, Ali Diken'i bulabilmek için televizyon programına da katıldı.

Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı, kurye Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı, battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin ise baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti.

Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İfade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zeynel Boyacı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Battaniyeye sarılı cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olup olmadığının tespiti için ailesinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumunda yapılan testin sonucunun olumlu olduğu ve cesedin Zeynep Ece Aksay'a ait olduğu kesinleşti. Ailenin bugün cenazeyi teslim alarak Aksu Karaöz’de toprağa vereceği öğrenildi.