Hedeflerinde Fenerbahçe tribünleri vardı: İstanbul'da 'Redkitler' operasyonu

Redkitler suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda suç aletiyle birlikte çete üyesi 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin, bir diğer suç örgütü Daltonlar ile sık sık çatışmaya girdiği ayrıca örgüt liderinin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri C.G.’ye silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Çetelere yönelik düzenlenen operasyonların hedefi bu kez Redkitler oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

REDKİTLER DALTONLARA KARŞI

Öte yandan Redkitler suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan Daltonlar silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri, ayrıca örgüt lideri olan F.D.’nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri C.G.’ye 2023 Ağustos ayında Bağcılar’da silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÇETENİN YARISI YAKALANDI

Örgütün 2024 Ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri İ.G.’e yönelik gerçekleştirilen ve Ş.K.’nin hayatını kaybettiği silahlı saldırı eylemlerinde de bulunduğu, 22 adet örgüt eylemi ve 54 adet ruhsatsız silah bulundurma eylemleri soruşturma kapsamında tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Redkitler çetesi silahlı suç örgütüne bugün yapılan operasyonla 3'ü yurt dışında bulunan ve cezaevinde olduğu tespit edilenler dahil toplamda 61 şüpheliden, 31’i yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.