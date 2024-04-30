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Henüz 17 yaşında! Kendisini şikayet eden öğretmenini bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bıçakladı. Korku dolu anlar kameralara yansırken öğrenci gözaltına alındı.

Ankara Pursaklar’da 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı.

ÖĞRETMENİNİ BIÇAKLA YARALADI

Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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